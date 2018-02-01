藍基市長初選惹議 郝龍斌：宋瑋莉願退讓謝立功

2018年02月01日 15:06 中時 張穎齊

（18：58更新）國民黨基隆市長初選爆發民調烏龍，導致前移民署長謝立功與基隆市議長宋瑋莉「誰上誰下」難產，國民黨副主席郝龍斌1日上午在名嘴黃光芹主持的廣播節目上證實，宋瑋莉願意退讓給謝立功出線，並說明宋並沒有要換下屆議長位置，不過宋則回應，「確如郝所說，但因為被外界質疑民調被操作，所以堅持回歸黨內機制。」

郝龍斌表示，當時民調公司發生烏龍後，謝、宋2人就有坐下來談過誰比較適合，且由於民調在誤差之內，雖然最後是宋贏，但宋很「大度」，願意退讓給謝出線。

郝龍斌說，雖然民調公司犯錯，但基隆市黨部也難辭其咎，另外上午公布民調時，宋瑋莉就宣布敗選，即使下午民調又翻轉過來，她仍非常「顧大局」，同時也擔心人家說中間有鬼，所以她願意退讓。

另外，黃光芹問及，針對傳出黨中央承諾，若宋退選就讓她做下屆議長一事，郝回說：「子虛烏有！因為她已經是現任議長了，不需要黨中央承諾，且若要做下屆議長她就不會來選市長」，郝還反問「你有聽過現任議長要交換下任議長過嗎？」

對此，宋瑋莉於下午4時發聲明稿回應，確實如郝副主席所說，瑋莉在初選民調結果出爐的第一時間就已恭喜並表態支持謝教授，後續卻因民調公司數據誤植引發軒然大波。

宋表示，經深思後，她認為團結應該是最優先考量，孰料卻招致外界質疑民調公正性與「操作數據」等說法，這對於國民黨與個人名譽都造成莫大傷害，瑋莉絕不能忍，國民黨與個人都不應該徒然背負這樣的質疑，因此堅持必須還原事實讓真相大白，並將一切回歸黨內機制。

「尊重宋議長的決定和看法。」謝立功回應，28日上午公布民調時，宋有來恭賀他，他認為宋很有風度，我很敬佩她的大度量，至於宋不滿民調的操作的說法，他還是尊重，且全方位都做出說明。

針對郝龍斌說宋當初退選，且謝、宋2人有坐下來好好談，謝否認說「沒有」，至於記者問及是否還傾向協調方式？謝則回：「該講都講過了，謝謝。」

(中時)