戒菸30年仍得喉癌 雷射手術保住聲音

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林口長庚喉科團隊運用微創雷射手術治療早期咽喉癌及聲門癌病人，至今已完成超過350例，長庚發現雷射手術可以有效控制早期喉癌，喉保存率達到98.6％，對於高齡與合併其他重症不適合放、化療者更是極佳的治療選項。

喉癌好發於55至75歲男性，發生率約佔台灣頭頸癌的1／10，2015年全台約有661名喉癌，林口長庚醫院耳鼻喉科副主任方端仁表示，病人有9成以上是聲門癌，腫瘤長在聲帶上，初期症狀除了沙啞外，並無疼痛與不適。

喉癌較鮮為國人熟知，抽菸與喝酒是兩大致病因子，即使戒菸一段時間仍有罹病可能，1位67歲徐先生戒菸超過30年，卻在2年前聲音沙啞逾月，經診斷為第一期聲門癌，微創手術切除後，目前聲音已恢復與常人無異。

聲門癌的傳統治療是開放式手術或接受7至12周放射治療，治癒率不錯，可是很多病人的咽喉功能嚴重受損，甚至喪失喉嚨；有些人治好了喉癌卻終生帶著氣切管與鼻胃管，微創雷射切除腫瘤是新的選擇。

新的微創雷射手術是以喉鏡伸入口腔，達到腫瘤部位再以顯微鏡放大影像，用二氧化碳雷射精準切除腫瘤，不會傷及附近重要器官，多數病人術後24小時即可出院，正常飲食、外觀並無傷口。

林口長庚耳鼻喉科醫師辛立仁表示，微創雷射手術副作用極小、恢復快，治療第一、第二期聲門癌，喉保存率98.6％，對於高齡或合併其他重症不適合放、化療者，微創雷射手術是很好的治療選項。

而方端仁醫師領導的研究團隊針對74位第一、二期聲門癌病人接受微創雷射手術後生活品質與嗓音結果的變化進行前瞻研究，論文發表於「頭頸癌期刊」。

(中時)

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