返鄉路受阻 上海台灣青年：下次選舉 國民黨再爛也會投

2018年02月01日 15:52 旺報 徐維遠

蔡政府反制大陸啟用M503航線，暫緩准許東航、廈航加班機申請案，致使業者被迫取消班機；在上海工作數年的台灣人，今受訪大表不滿，表示「權益確實受到影響」。有些人回程班機被通知取消、只能摸摸鼻子多花1000元人民幣改機票，也有人尚未訂票、但看到上月30日班機宣布取消後票價突然風雲變色漲了3倍、至今不敢下手，還在觀望政策是否可能有變。他們還憤慨地表示：「下次選舉一定回去投票」、「國民黨推出候選人再爛也會投他。」

在滬從事醫療業近八年的台灣李女向《旺報》表示，她原本已訂好東航本月16日至22日往返台灣班機，卻在幾天前被通知返滬班機被取消；就算改簽，回程前後幾天的班機即便是商務艙或頭等艙也已滿座，只能退票；雖最後重新買到票，但票價比原本貴1000元人民幣以上（下同），只能摸摸鼻子多付錢。

她表示，「票價漲這麼多，要不是今年是有事情回台，可能就不會回去了。」在微信朋友圈傾訴此事，很多朋友都留言機票也被取消，也有人原本以為有加班機、還沒買票，但事情發生後航班變少、機票飆漲到5、6000元也有，就乾脆不會台灣了。

她說到，現在兩岸關係很微妙，但這次對老百姓影響真的很大，造成不便也感到無辜，「身旁台灣朋友以前不怎麼回去投票，但現在都表態下次一定回去投票」，「哪怕是沒取消班機的朋友，都陷入在相同情緒」。

蔡政府建議可改走小三通，她認為，寧願付貴一點錢也不願浪費時間到廈門，「多花時間反而讓自己更生氣」。

另一名在滬從事廣告業已9年的台灣青年更為憤慨，他說「甚至憤怒到想罵粗話」。由於回台行程不確定、較晚買票，但他1月30日看到機票時已漲到原來3倍、甚至已沒有機票；靠近年關價格本較高，但31日票價整個風雲變色。

他說無論如何還是會回台，萬不得已也只能採取蔡政府建議的幾種方案如小三通或從南京飛，但實在非常火大。他還相當不滿地表示，「之後國民黨提的候選人再爛，也會投下去」。

(旺報)