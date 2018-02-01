大掃毒狂抓758人 439名藥頭羈押進牢房

警方共查獲各級毒品22.4公斤、改造手槍14把、子彈100餘發、現金105萬元等贓證物。(林郁平攝)

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警政署與高檢署規劃自1月29日起，動員全國檢警等6大緝毒系統實施「安居緝毒計畫」，以「販毒者據為販賣毒品之大樓與社區」為首要目標，另也同步針對「犯罪組織及幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」、「毒品交易熱點」等涉毒熱點列為查察標的，以保障民眾居住安寧，強化社會安全網的建構。

警政署長陳家欽1日到刑事局檢視專案成果。(林郁平攝)

統計至1日上午10時止，全國警察機關鎖定254案隱身於社區大樓的販毒處所，總計聲請663張搜索票，目前已執行122案，掃蕩據為販賣毒品的大樓與社區共156處、涉毒熱點69處，查獲犯嫌758人（含未成年人8人），查扣各級毒品22.4公斤、破獲新興混合等毒品工廠及分裝處3處、大麻栽種場所2處、K他命製造工廠1處、改造手槍14把、子彈100餘發、現金105萬元，目前專案行動仍在持續進行中。

警政署表示，本次行動查獲製造、運輸、販賣毒品案犯嫌，檢方聲押率為58.1％，較去年聲押率20.26％大幅提升37.84%。已要求各警察機關於偵辦相關毒品案件時，應報請地檢署指揮偵辦，配合檢察官強化不法事證的蒐集，力求將犯嫌予以羈押，避免民眾產生「今天抓藥頭，明天放藥頭」的觀感，對於政府緝毒決心打折扣。

警政署表示，「安居緝毒計畫」的執行對象，除了從藥腳向上溯源外，更重要的是民眾所反映的情資，例如110報案檢舉、治安會議、各警察機關對村、里、鄰長、社區大樓管委會的訪查等，警方在查獲民眾反映的案件後，在保密的前提下，也會將結果回饋給提供情資的民眾，讓民眾感受到政府對於緝毒展現出的具體作為，雙方建立互信的基礎，爾後再有發現類似不法情事，持續向警方反映，讓「友善通報網」更加堅實，持續強化全民反毒意識。

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(中時)

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