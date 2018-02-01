沒犯罪也想入住「監獄」！？全球6間超乎想像的另類旅宿大改造

2018年02月01日 16:08 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

「SleepIn Fængslet」 在客房設計上，還留有原本監獄的柵欄以及囚犯在牆上的塗鴉，館內也設立博物館供旅客了解這幢建築的歷史。(圖／Booking.com提供)

柵欄豎立，房內牆面還留有囚犯的塗鴉痕跡，但與過去不同的是，現在就算不犯罪，也讓人想入住「監獄」！全球興起歷史建築活化熱潮，吸引不少擁有老靈魂的旅客前往參觀、用餐，甚至是體驗入住。接下來就來瞧瞧，國際上有哪些另類飯店，讓人驚呼原來前身是.....？

丹麥霍森的「SleepIn Fængslet」 位於 1853 年啟用的「霍森州立監獄」之中，旅客現在不需要犯罪也能入住感受獨特住宿體驗。(圖／Booking.com提供)

全球線上訂房網Booking.com特別挑選出全球6間前身為歷史建築的獨特住宿，有改造自關閉監獄、郵局、消防局等建築，搖身一變成為新潮、奢華的住宿空間，重新詮釋在地文化的獨特樣貌，也提供旅客不一樣的另類感受。

「1898 郵政飯店」合併了歌德復興與新文藝復興的建築風格，旅客入住後還可以從客房欣賞到寬闊的美景。(圖／Booking.com提供)

▶比利時根特郵局改造 角落潛藏老靈魂

「1898郵政飯店」為根特市中心經典的歷史建築，原為「根特中央郵局」。是當初為了1913年的世界博覽會，由Louis Cloquet 和 Stéphane Mortier一手設計；該幢優美建築於2001年熄燈，現則改建為優雅高貴的精品飯店。飯店的招牌地標是52公尺高的鐘塔，合併了歌德復興與新文藝復興的建築風格也令旅客耳目一新。室內共38間高雅客房，以挑高的天花板、斜屋頂裝潢，以及古董家具點綴，旅客入住後還可以從客房的大片窗戶欣賞到寬闊的美景。

▶丹麥霍森監獄 搖身成為特色青旅

「霍森州立監獄」於1853年啟用，用於收容刑期較長的囚犯，不過已於2006年關閉，而「SleepIn Fængslet」就位在這棟前身為州立監獄的建築之中。對於監獄內部格局或歷史感興趣的旅客，現在不需要犯罪也能入住感受獨特住宿體驗。客房的設計，還留有原本監獄的柵欄以及囚犯在牆上的塗鴉，共用的衛浴設施則設置在大廳。此外，住宿館內也同步設立博物館供旅客了解這幢建築的歷史，一窺過往囚犯的生活。

美國底特律的「底特律基石飯店」前身為「底特律消防總局」，以鋼鐵為邊框架構的5層樓新古典主義建築。(圖／Booking.com提供)

「底特律基石飯店」的現代化設備加入歷史元素，內部設立的餐廳供應美國現代料理，還有經驗老道的調酒師在吧檯提供無微不至的服務。(圖／Booking.com提供)※飲酒過量，有礙健康※

▶美國底特律消防局 變身新潮藝術飯店

由建築師 Hans Gehrke 設計的「底特律消防總局」於1929年開始運行，是密西根第1座消防局；這棟以鋼鐵為邊框架構的5層樓新古典主義建築，現今則化身為「底特律基石飯店」，在剛強優美的外表下訴說著一個又一個歷史故事。飯店的現代化設備加入了歷史元素，內部設立的餐廳供應美國現代料理，還有經驗老道的調酒師在吧檯提供無微不至的服務。此外，旅客也能夠在這間飯店內欣賞到許多當地藝術家的作品。

荷蘭阿姆斯特丹的「阿姆斯特丹安達仕王子運河凱悅概念飯店」於1974 年由 Gerard de Klerk 建築辦公室所設計，原為城市的主要圖書館。(圖／Booking.com提供)

「阿姆斯特丹安達仕王子運河凱悅概念飯店」邀請設計鬼才－Marcel Wanders 打造客房，並設計了令人驚豔的大廳空間供旅客休憩。(圖／Booking.com提供)

▶荷蘭阿姆斯特丹圖書館 重新詮釋前衛住宿

位在阿姆斯特丹運河中心地帶的「阿姆斯特丹安達仕王子運河凱悅概念飯店」，雅緻的建築外型妝點著自然的石雕，於1974年由 Gerard de Klerk 建築辦公室所設計，原為城市的主要圖書館。在2007年，圖書館移到城市的另一端，這裡便被改建成了美麗又高級的五星級飯店。飯店特別邀請設計鬼才－Marcel Wanders 打造高雅前衛的客房，並設計了令人驚豔的大廳空間供旅客放鬆休息、觀看藝術作品影片與欣賞年輕藝術家的作品。此外，飯店的 Bluepoon 餐廳也提供每日新鮮食材烹煮的荷式料理。

「校舍飯店」每日提供新鮮現做的早餐，更在用餐區域，將原有的校舍磚牆作為復刻元素融入現代化設計中，讓旅客能一同回顧校園歷史。(圖／Booking.com提供)

德國漢堡的「校舍飯店」原本為市中心Hamm 區的學校校區，在2013年搖身一變成為具現代設計感的飯店。(圖／Booking.com提供)

▶德國漢堡學校校舍 華麗升級現代旅店

建於1888年，原本為學校校區的「校舍飯店」就位在漢堡的市中心－Hamm 區。這幢富含學術風氣的建築在2013年搖身一變成為具現代設計感的飯店，提供全球旅客舒適的客房。飯店每日提供新鮮現做的早餐，更在用餐區域，將原有的校舍磚牆作為復刻元素融入現代化設計中，讓旅客能一同回顧校園歷史，感受舒適安靜的氣氛。此外，飯店也隨時歡迎旅客在酒吧裡小酌一杯放鬆身心。

秘魯庫斯科的「貝爾蒙德修道院飯店」本身就是一座歷史古蹟，其前身修道院的年代可以遠溯至1592年。(圖／Booking.com提供)

「貝爾蒙德修道院飯店」環繞美麗庭園的奢華住宿富含濃厚殖民風采，庭院中庭還有一棵歷經300年的香柏樹。(圖／Booking.com提供)

▶秘魯庫斯科修道院 注入新生成奢華飯店

位在庫斯科市中心，距離熱門景點－兵器廣場僅兩個街區距離的「貝爾蒙德修道院飯店」本身就是一座歷史古蹟，其前身修道院的年代可以遠溯至1592年。環繞美麗庭園的奢華住宿富含濃厚殖民風采，庭院中庭還有一棵歷經300年的香柏樹。飯店牆上掛著一幅幅18世紀的宗教藝術品，旅客還可以在享有劇院音響效果的拱型天花板下，享受一頓燭光晚餐。如有提出要求，飯店可提供富氧客房，以便旅客適應高海拔環境。

(中時電子報)