香港城市大學獸醫學院 為台生保留1個學測滿級分名額

2018年02月01日 15:32 旺報 簡立欣

香港城市大學去年開始招收與美國康乃爾大學合作創辦的6年制獸醫學位，只收了12人卻有1000人報名，還包括博士生；校長郭位表示今年會收到20人，並將保留1個名額給台灣滿級分學生。

去年城市大學成立了動物醫學與生命科學院，課程由美國康乃爾大學設計，是亞洲唯一一個6年制的獸醫學位，一推出之後大受歡迎。郭位表示他求學年代沒人要讀獸醫，但現在卻不同了，前幾年有學測滿級分學生選擇獸醫系：「把視野擴大到流行病防治，70%流感從動物身上來的；再加上食品安全，動物醫學實在是未來學科的大趨勢！」

城大在QS全球大學排名49名，郭位說，城大生源沒有問題，但非常欣賞台灣學生給城大帶來的正能量並實踐國際化，因此積極對台招生；學務副校長任廣禹也強調，港校不是來台「搶」學生，而是把台灣學生培養好了，再為台灣或其他地方貢獻。今年城市大學仍會參加旺旺中時媒體集團2月24、25日舉辦的大學博覽會，並當場舉行面試，收件到2月16日，擇優錄取。

該校台生周映君3年前畢業自城市大學會計和資訊管理學系，她表示高中之前沒去過香港，都是看無間道、周星馳電影去想像香港；後來發現香港師生對台灣的了解也都是靠著偶像劇。城市大學讓她受益良多：「這裡不是只有成績好才能存活，而像是大花圃，花長出來之後你自己決定要去找甚麼樣的資源。」

從城市大學畢業後，才剛從屏東服役完畢的台灣學生石曜綸，個性外向，擔任交換生時特地選了沒人會去的墨西哥蒙特雷科技大學，他笑說自己只為了想吃墨西哥菜，結果發現那是拉丁美洲數一數二的大學。他的大學生活多采多姿，和國際生交流、辦活動、做志工，在墨西哥用跳舞和唐氏症學生交流，多走多看讓他思想更深刻。

(旺報)