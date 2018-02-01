遭質疑威脅婦聯會 林峯正反嗆媒體

2018年02月01日 15:51 中時 陳彥宇 、 劉宗龍

黨產會今認定婦聯會為國民黨附隨組織，凍結婦聯會385億元資產及若干不動產，但外界質疑，黨產會自打臉，行政契約中寫明未確定婦聯會為附隨組織，何以簽約破局後隨即做出認定？黨產會主委林峯正則說，認定附隨組織僅為第一階段，接下來要調查其財產何者為不當取得，進而收歸國有。

面對記者追問，黨產會認定為附隨組織的邏輯究竟為何？林峯正表示：「和解有和解的路跟考量。」對此，記者再問：「可以講清楚一點？」林反問：「這樣還不夠清楚？如果我哪件事情要跟你和解，我還說我掌握了你什麼東西，立刻要把你怎麼樣，有這樣的和解嗎？」

該名記者質疑：「這樣不算一種威脅嗎？」林峯正反嗆：「威脅什麼？我們說當時還不能夠認定為附隨組織是威脅？這是善意吧！我們還能怎麼做，請你告訴我。」林隨後要求媒體看處分書內容，場面一度尷尬。

林峯正強調，就附隨組織的部分，黨產會掌握相當證據及資料，處分書中都有寫清楚。他也說，接下來將視調查需求，不排除約談婦聯會相關人士，也尊重婦聯會依法提出任何救濟程序。

至於黨產會是否一併凍結婦聯會轄下的婦聯社會福利基金會、婦聯聽障文教基金會、財團法人華興育幼院，以及台北市華夏婦女文教基金會等4大基金會資產。

林峯正表示，該4大基金會當初之所以加入行政契約，是因為要簽約，婦聯會主動加入，如今簽約已經破局，黨產會目前僅立案調查婦聯會本身。林也說，有人認為該4大基金會是婦聯會的附隨組織，黨產會之後將分別立案調查，在正式認定為附隨組織前，「資產依法沒有凍結」。

林峯正也說，黨產會昨天下午已派員至婦聯會索取相關會務及財務資料，婦聯會主動配合，提供部分資料，也承諾在兩周內提供其他資料，黨產會之後將進行後續調查。

(中時)