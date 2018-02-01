停車欠費大戶無所遁形 北市新系統將即時拖吊

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台北市有不少路邊停車欠費大戶，去年曾爆出有車主欠繳436萬元，為了解決催繳和查扣不易問題，北市停管處新建「停車欠費戶等車輛即時停車資訊通知系統」，將欠繳停車費超過1萬元的車主列為「黑名單」，當車輛停在停車格經收費員開單，就可透過系統比對資料，即時查扣拖吊，往後欠費大戶將無所遁形。

民眾若在北市欠繳停車費超過300元，停管處會移送給行政執行署，去年移送的欠費案件高達11萬7000件。不過可能因欠費民眾無不動產或薪資，車輛老舊無拍賣效益，又因車輛隨時在移動，行政執行署難以查封或拍賣，導致欠繳數量居高不下。

為了提高欠費執行效率，停管處1月31日上線新系統，除了鎖定停車欠費超過1萬元的1100戶，也請各單位提供罰單欠費、逾檢註銷號牌和失竊車輛的黑名單，只要這類車輛停在路邊收費停車格，收費員開停車繳費單，上傳車牌資訊，約5分鐘就可發送簡訊給相關單位，即時進行車輛查扣和拖吊。

停管處管理科長謝君毅說，若車輛有停車或罰單欠費，會交由行政執行分署處理，逾檢註銷號牌或失竊車輛，則會由交通警察大隊進行拖吊移置。系統上線首日，就在南港區抓到一輛欠繳1萬多元的車主，另外也分別在中山區和內湖區，拖吊2輛註銷號牌車輛。

透過系統抓到欠繳車輛後，車主需將欠費、罰鍰或積欠稅額繳清後，才能領回車輛，否則行政執行署仍會執行拍賣。謝君毅表示，去年起加強辦理停車欠費催收和移送作業，移送案件大幅成長36.5％，繳費率也提高7.5％，加上新系統上線主動出擊，執行效率會再提升。

(中時)

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