新北加碼 換購電動機車最高補助2萬8000

2018年02月01日 15:48 中時 葉德正

新北市公告107年度新（換）購電動二輪車及淘汰二行程機車補助方案，今年電動機車補助全部加碼2000元，新購電動機車補助金額8000元，淘汰二行程機車換購電動機車補助金額調升至1萬2000元，再搭配環保署及經濟部工業局的補助，最高可以領到補助金額2萬8000元。

環保局指出，新北市上月16日由朱立倫市長親自宣示要達成「2年內減少一座燃煤電廠汙染量」的目標，並提出3面向7大作為，其中在移動汙染源面向，淘汰高汙染車輛及推廣電動二輪車即是執行重點之一，也藉此落實減少生活中的空氣汙染排放。

高汙染車輛包含二行程機車及一、二期柴油車，據統計，二行程機車所排放的細懸浮微粒(PM2.5)濃度是四行程機車的60倍，碳氫化合物(HC)為18倍。考量高汙染車輛對民眾健康影響，新北市自101年以來，持續加強汰換高汙染車輛，截至106年底，已淘汰近32萬輛二行程機車，電動機車數量則達1萬8427輛。

今年補助選擇多元，同步提供電動機車及電動(輔助)自行車的新購、換購方案，單獨淘汰二行程機車補助每輛1000元，若搭配換購電動機車則最高可補助2萬8000元，補助方案詳如附表，亦可上新北市電動二輪車資訊系統(網址：https://goo.gl/hf3Ew)查詢。

環保局呼籲，請仍持有高汙染車輛之市民朋友把握高額補助機會，踴躍響應汰換高汙染車輛，共同為空汙改善及維護您我生活環境盡一份心力。

(中時)