與威廉出訪瑞典 英凱特王妃成為最美嬌點

英國凱特王妃（圖中央）隨夫出訪瑞典，與瑞典女王儲維多利亞公主（圖左）參訪博物館。（圖/英國王室）

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中時電子報

據美國《時代雜誌》（Times Magazine）報導，英國王位二號繼承人、劍橋公爵（Duke of Cambridge）威廉王子（Prince William），攜有孕在身的妻子凱特（Kate Middleton），前往瑞典進行數日國是訪問。雖懷有多月身孕、但凱特卻依然活力十足，途中還親自下場與當地球隊玩起冰上曲棍球，讓她成為整個行程中最美嬌點。

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兩人得到瑞典王室熱情的歡迎，不僅與現任國王卡爾十六世（King Car KVI）和希爾維亞王后（Queen Silvia）共進晚餐，更在女王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）和夫婿西約特蘭公爵（Duke of Västergötland）丹尼爾（Prince Daniel）的招待下，前往諾貝爾博物館（Nobel Musuem）等地參訪。

英國劍橋公爵威廉（圖右二）與妻子凱特（圖左）訪問瑞典，受到女王儲維多利亞公主（圖右）與夫婿丹尼爾（圖左二）熱烈歡迎。（圖/英國王室）

一直以來都是英國少女們心中的偶像，劍橋公爵威廉王子（Prince William），於就讀蘇格蘭名校聖安德魯大學（The University of St Andrews）期間，結識了同學凱特（Kate Middleton）。兩人相戀多年後，最終在2011年4月29日舉行大婚，郎才女貌的威廉凱特，吸引了20億人透過電視直播和前往現場觀禮，給予這對新人祝福。婚後的凱特威廉，育有一男一女，並於去年宣布懷上第三胎。

雖有多月身孕在身、但英國劍橋公爵夫人凱特仍下場與球隊一起玩冰上曲棍球。（圖/英國王室）

有趣的是，本次訪問行程中，雖然兩位超人氣小網紅夏綠蒂（Princess Charlotte）和喬治（Prince George）並未隨行，但瑞典維多利亞公主的一男一女：艾絲黛拉公主（Princess Estelle）和奧斯卡王子（Prince Oscar）即時補上了網紅位置，讓其可愛的模樣搶了不少目光與鏡頭。

(中時電子報)

文章來源：See Prince William and Kate Middleton With the Swedish Royal Family

文章來源：Prince William and Kate Middleton will make ‘big Prince George parenting change’

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