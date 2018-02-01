看衰北韓！俄專家：電子業不發達　造不出打到美國的飛彈

2018年02月01日 16:09 中時電子報 何宜玲

北韓最高領導人金正恩(中)登上觀察所，察看夜襲戰鬥飛行訓練。(圖/新華社)

與美國中情局長蓬佩奧(Mike Pompeo)看法迥然不同的俄國防部第四中央研究所前所長Vladimir Dvorkin日前發表一篇文章，他們兩人針對北韓到底是否真的能夠製造出可以打到美國本土的洲際飛彈，看法完全不同。Vladimir Dvorkin認為北韓無法生產出打到美國飛彈的主要論點是，北韓的工業技術並不夠發達，北韓的電子業不成體系，尚無法支持製造出能飛逾萬公里的導彈。

美國CIA局長蓬佩奧日前指出北韓只要再過幾個月就能發展出射程涵蓋美國本土各角落的洲際彈道飛彈，語出驚人。但是根據陸媒引述俄國《獨立報》消息報導，俄國軍事專家Vladimir Dvorkin卻有另一番完全不同的看法和立場，他認為北韓根本不可能在幾個月內就有能力打造出這枚能飛超過一萬公里，並且具有極強攻擊力度的洲際飛彈，原因在於根據目前能夠看到最新的衛星照片中，他還沒有看到生產導彈所需要的工廠建物。如果缺乏整合各項高級技術和極輕材料的工廠，以及背後隱含的發動機和制導系統的複雜體系，就能完全打造出一枚攻打到美國本土的飛彈，根本就是天方夜譚。

Vladimir Dvorkin認為，如果真的要打造出一枚可靠的洲際彈道飛彈至少需要更複雜的研發和生產體系，但是北韓的電子產業並不成規模，這種發動機和制導系統的複雜體系也尚未完成。事實上，要生產出一枚能夠飛行超過一萬多公里的飛彈，需要很高技術的極輕材料、燃料，並且這些最新配方還要能大規模生產才可能完成，必要的技術和材料可以說是缺一不可。

最重要的是，Vladimir Dvorkin根據目前可見的最新衛星照片判斷，北韓根本還沒有看到可以生產導彈的工廠，如果北韓日前公布的火星系列飛彈具備相當接近具有攻打美國的能力，那麼他認為實在令人感到相當匪夷所思。

(中時電子報)