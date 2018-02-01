私立大專原民生每學期減免學雜費1.8萬至4.4萬

友善列印
中時

為減輕私立大專院校原住民學生就學負擔，教育部今天表示，從2月新學期開始，原民生就讀私立大專校院學雜費減免金額，從以前的每學期1.1萬元至3萬元不等，調高到1.8萬元至4.4萬元不等，受惠學生數約1.5萬人。

教育部表示，具原住民身分的學生，可於所就讀學校所定期限內，檢具註記有原住民身分之戶口名簿或三個月內申請之戶籍謄本，向學校提出申請，申請案件經學校審查符合規定者，由學校於註冊時逕予減免學雜費。

自94年8月以來，就讀專科以上學校之原住民學生學雜費減免是以國立大專校院學雜費收費基準訂定固定數額減免學生學雜費用，且學生無論就讀國立學校或私立學校，皆採此固定數額減免學雜費。

教育部考量國、私立大專校院學雜費收費基準並不相同，應以國、私立學校不同的學雜費收費基準，分別訂定國立學校及私立學校學雜費減免固定數額基準，因此修正該辦法，另訂私立大專校院原住民學生就讀私立大專校院學雜費減免固定數額基準，增加學雜費減免固定數額，減輕私立大專校院原住民學生就學負擔，並於106學年第二學期施行。

目前就讀私立大專校院原住民學生，依該辦法修正前規定，學雜費減免金額約新臺幣1.1萬元至3萬元不等；修正後之學雜費減免金額約新臺幣1.8萬元至4.4萬元不等。該辦法修正後，由政府補助之學雜費減免金額約增加幣7000元至1.4萬元不等。以105學年度為例，就讀私立大專校院申請原住民學生學雜費減免約1.5萬名學生均能受惠。

(中時)

新北加碼 換購電動機車最高補助2… 大葉大學 台灣華陀酒業產學合作…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。