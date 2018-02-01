大葉大學 台灣華陀酒業產學合作推出「黑米酒」

大葉大學生物產業科技學系團隊與業界產學合作生產的「黑米酒」正式問市。（鐘武達攝）

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大葉大學生物產業科技學系研究生研發「黑米酒」相當有心得。（鐘武達攝）

大葉大學生物產業科技學系團隊，突破逾1甲子的台灣米酒文化，與台灣華陀酒業產學合作研發出以黑米為原料製成「黑米酒」正式問市 。這項研究除獲得縣府小型企業創新研發計畫的支持與補助，更已取得智慧財產局的技術專利。

大葉大學生物產業科技學系教授柯文慶指出

，傳統料理米酒的原料，過去6、70年都是採用在來米或蓬萊米，從來沒有改變過，該學系與台灣華陀酒業合作開發的黑米養生料理米酒，材料選用彰化在地生產的黑米，是大突破。

他說，黑米富含花青素、錳、鋅、銅、維生素C、胡蘿蔔素，製成的黑米酒，不僅保留有米酒去寒、促進血液循環的功能，還多出營養的優勢，相當有潛力。

不再是清清如水！黑米酒的原料是黑米與糖，經過發酵、蒸餾、分裝，做成基酒，再將從黑米萃取出的花青素加回酒中，可以看見花青素的天然原色，是全國第一，也是唯一的紫紅色米酒。

市佔率1%，年產值就達3000萬元！台灣華陀酒業公司總經理謝四卿表示，在台灣，米酒的年銷售量達30億元，黑米養生料理米酒如果能夠讓消費者接受，肯定將增加彰化在地農民的收益。

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(中時)

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