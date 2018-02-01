蔡英文與蘇系立委餐敘 偏心偏向吳秉叡

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蔡英文總統今天中午與蘇系立委吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、呂孫綾、陳賴素美便當會，吳秉叡說，總統很關心新北市選情，鼓勵他要勤跑基層、衝高民調，大家交換意見聊得很愉快。至於是否提及前行政院長蘇貞昌被拱參選新北市？吳秉叡說「沒有去討論蘇院長的部分。」

吳秉叡表示，總統鼓勵他利用過年前後時間，將想法傳達給選民，讓選民更肯定他、支持度更拉高，另一方面新北市的立委也跟總統報告新北市需要的建設，也得到正面回應。對於是否感受到總統很支持他參與這次新北市長選舉？吳秉叡說，目前在努力，黨對於努力的人都是給予肯定的，總統也是給予肯定，希望他能夠再加油，在過年期間把民調往上拉高。

至於是否談到新北市長提名時程？吳秉叡說，有交換意見，有委員認為大概3月底、4月初，有人認為4月底，「基本上國民黨也是在3月會提名，我們跟他們也不會差距太遠的時間」。

有媒體問到，蔡總統昨天對爭取台北市長提名參選的立委姚文智說「我如果偏心，一定偏著你」，今天總統有沒有講類似的話？張宏陸轉述說，今天席間大家開玩笑講到姚文智的事，大家問總統說會不會偏向吳秉叡？吳秉叡接話說「我是總統的學生」，蔡總統接著說「對啊！偏心也偏向自己的學生」。

(中時)

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