國道倒車撞貨車害死後座女童 家長竟找貨車公司求償

2018年02月01日 16:16 中時 程炳璋

從飼料車行車記錄器發現，休旅車把整輛車倒到外側車道，遭飼料車追撞變形的畫面。（呂妍庭翻攝）

三寶開車無極限，無照的蔡姓女駕駛，3年前開車載著2名友人及1名友人女兒，從高雄到嘉義寺廟進香，在國道3號高速公路上的水上交流道時錯過出口，竟直接倒車，後方聯結車陳姓司機見狀剎車不及，直接撞上，陳男與蔡女車後座女童當場死亡，女童家人以陳男有疏未注意過失，向陳雇主求償470萬，案經1審敗訴，台南高分院2審仍維持原判。

54歲的蔡女3年前無照駕駛小客車，載著林女、李女與李女的女兒共4人，從高雄出發，打算到嘉義一家廟宇進香。

蔡女沿國道3號高速公路北上，預計在水上交流道轉台82線，卻開過頭錯過匝道，她竟在匝道附近的槽化線直接倒車，後方聯結車的43歲陳姓駕駛見狀已應變不及，撞上蔡女的小客車，聯結車與小客車一起往前滑行50公尺。

客貨兩車因撞擊擠壓，車身皆毀損嚴重變形，聯結車剎車痕長達38公尺，小客車後座的13歲李姓女童與聯結車司機陳男都因受嚴重撞擊，送醫不治。

蔡女在高速公道上倒車，釀2死3傷車禍悲劇，被依照過失致死罪移送法辦，1審判1年，後因取得家屬和解，2審給予緩刑3年。

蔡女車上的林女、李女與李女丈夫主張陳姓司機在案發時疏未注意前方狀況，也有過失，向陳的雇主提出民事損害賠償，要求連帶賠償醫藥費與精神撫慰金共470萬，1審敗訴。

台南高分院審理法官根據兩車現場距離，認為陳男看到蔡女倒車時，只有0.94秒的時間踩剎車，根本來不及反應，認為陳男並無過失，全案維持原判，原告仍可上訴。

(中時)