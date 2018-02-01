「童心鞋力」彰化家扶兒開心買鞋去

彰化家扶的小朋友1日上午開心採購新鞋。（鐘武達攝）

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彰化家扶小朋友黃柏諺（右起）、賴正文、黃子育立志當警察，他們說，穿上合穿的鞋子，方便追壞人。（鐘武達攝）

「鞋子破了，怎麼抓壞人？」彰化家扶員林扶幼委員會前主委羅金珠3年前發起「童心鞋力」為弱勢兒童募集新鞋活動獲得熱烈迴響，家扶中心40名小朋友1日帶著免費鞋券到員林全家福鞋店開心大採購，立志當警察的柏諺說「穿新鞋跑得快，才可以追得上小偷」。

羅金珠3年前偶然聽到小朋友埋怨「老師，我長大想當警察，可是鞋子早就磨平了，怎麼抓小偷」、「我的鞋子破了洞，下雨天腳都濕了」、「我長大了，鞋子穿不下」。

「我於是送鞋給小孩，後來遇到1個孩子，他跟我說謝謝，鞋子很好穿，可以在操場繼續跑步」。羅金珠說，孩子因為1雙鞋，可以滿足那麼久，讓她決定要讓家扶的孩子都有鞋穿，從此每年都有「童心鞋力」的活動。

羅金珠發願每年要募集800雙新鞋送給家扶的小，各界愛心不斷，今年，已經是彰化縣警局擔任警官的家扶中心自立青年周百煌，也回到家扶大家庭共襄盛舉，他一口氣向警察弟兄同仁募得132雙球鞋。

副縣長林明裕、立委王惠美、員林市長張錦昆、縣議員曹嘉豪與家扶中心主任王震光，帶著小朋友到全家福鞋店選購新鞋，看到琳瑯滿目的鞋款，孩子們笑得很燦爛，邊挑著鞋邊說「我要等到過年，穿著新鞋出去玩」。

(中時)

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