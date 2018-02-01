埔里愛心人士製作1500份刈包 寒冬送街友

牛耳藝術渡假村創辦人黃炳松（左）委託廚師，製作了1500份刈包送給街友。（廖肇祥攝）

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牛耳藝術渡假村創辦人黃炳松委託廚師，製作了1500份刈包請街友享用。（廖肇祥攝）

埔里鎮一群愛心人士共同出資、出力，今（1）日中午在仁愛公園烤大豬，現場製作1500份香氣四溢的刈包，提供給街友們享用，主辦單位牛耳藝術渡假村創辦人黃炳松表示，希望在農曆春節前讓弱勢民眾感受到社會溫暖與愛心，藉此拋磚引玉，鼓勵更多人站出來關懷社會。

牛耳藝術渡假村、縣議員廖志城服務處及志工團體們幾前天前就開始備料，準備製作1500份爌肉、火雞肉、阿里山王子烤豬肉刈包，渡假村一線主廚幾乎全員出動，甚至架起了烤肉架，就在仁愛公園烤起了香噴噴大豬，為得是希望讓街友能吃到熱騰騰的烤肉刈包飽餐一頓。

黃炳松表示，農曆春節許多家庭圍爐團圓，但很多街友無家可去，甚至飽餐一頓也會遇上障礙，刈包可說是「台式漢堡」，這樣的國民美食方便攜帶，也很容易有飽足感，因此特別請了餐廳的主廚大展身手，用上好的材料做美味的刈包，1500份很快就發完了，每個人手上拿著熱騰騰的刈包，臉上帶著笑容離開。

除了現場發放，志工還將刈包打包，送至弱勢團體、單親媽媽、貧困、獨居長輩家中，黃炳松表示，考量鎮上隱性需求，還有許多弱勢民眾沒領到刈包，明年規劃製作2000份美味刈包，讓更多人品嚐到溫暖的滋味。

(中時)

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