寒流有多強？氣象局用一張圖說明

2018年02月01日 16:34 中時 廖德修

保暖、保暖、保暖！因為很重要，所以氣象局連續說三次，尤其老人、小孩更要特別小心。這波寒流來勢洶洶，中央氣象局用一張圖說明一切，最冷的時候是在周日（3日）至周二（5日）這3天，會降到攝氏6度。超過2000公尺的高山（北部1000公尺）將會下雪結冰，要到周三溫度才逐漸稍微回升。

氣象局預報，今天、明天北部最低溫大約在攝氏11度左右，但周五晚上溫度會再降，周六台北市最低溫會來到7度左右，達到寒流（台北市小於或等於10度）等級，沿海和空曠地區更只有6度，而且一路保持到下周三（7日），因此這波寒流至少影響台灣5天或6天，時間相當長，民眾必須小心保暖。

以目前的氣象資料來判斷，下周三（7日）白天氣溫會稍微回升，但因北部、東半部雲量比較多，白天高溫回升有限，最高僅到14度，日夜溫差大約3至5度，基本上整天都很冷。中南部因為偏乾雲層少，中午可回升到18度，日夜溫差達到10度以上，各地早晚氣溫仍然偏低。

氣象局稍早亦指出，台灣地區寒流最大連續天數為16天，距今55年、即1963年，已逾半世紀；最近一次則為2004年的連續6天。因此將在周五晚上來襲的這波寒流，也有機會追平2004年的紀錄，因周三台北市最低溫僅8度，周四能否回升到10度以上擺脫寒流，還要再觀察。

氣象達人吳德榮則在個人臉書表示，下周三清晨氣溫仍低，白天起寒流減弱，下周四（8日）氣溫回升，長達10天的「緩進式寒潮」才算結束，即前5天是強烈大陸冷氣團、後5天是寒流。

吳德榮認為，爭論這波寒流到底會讓溫度降到幾度其實並無太大意義，重點是這波寒潮非常濕冷，且持續很長時間的低溫，這與輻射冷卻造成的短暫低溫不同。因此這10天下來，寒潮的影響及致災力恐會增大，民眾一定要特別注意保暖，農漁牧業者也要提防寒害，才能減少損失。

(中時)