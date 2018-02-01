醫護人員獨享 Uber推春節優惠

2018年02月01日 16:36 中時 陳祐誠

Uber推出醫護人員專屬的年節搭乘優惠，從除夕（2/15）晚上6點到初二（2/17）期間，需要在醫院（衛福部網站公布為地區醫院級以上）值班的醫護天使，只要通過線上申請，即可享有2趟旅程各可折抵100元的搭乘優惠，預估可以嘉惠超過159間、數千名的醫護人員。

Uber表示，農曆新年假期將至，處處瀰漫計畫年節團圓活動的氣氛，然而在家家戶戶團圓的時刻，還是有一群醫護從業人員堅守著急診和重症病房的工作，為需要協助的人把關生命與健康，提供24小時不間斷的服務，為感謝默默付出的醫護人員，特別推出專屬優惠。

中華民國護理師護士公會全聯會理事長高靖秋表示，護理師工作的高壓力工作環境與輪值，常使得護理師在下班時通常都已精疲力盡，尤其是輪值大夜班的同仁，夜歸更有安全上的疑慮，感謝Uber能看見與體會醫護人員工作上的辛勞，並提供安全、可靠、有品質的搭乘選擇，讓在年節期間工作的護理師們多得到一份支持。

Uber指出，即日起至2月11日晚間11時59分止，凡於台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市地區醫院級以上服務，且於除夕晚間6點至初二中午12點提供門診或急診服務之醫院醫護人員，皆能以醫院的工作用電子信箱至Uber活動網頁，申請2趟旅程各折抵100元的搭乘優惠。

Uber說，活動僅適用於Uber「菁英」、「尊榮」、「關懷」搭乘選擇，「uberTAXI」不適用。一旦申請核准，將於2月14日晚間11時59分前，寄出優惠序號給符合申請資格的申請者，詳細活動網址可參考「https://goo.gl/YUGkqZ」。

(中時)