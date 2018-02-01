布袋戲為特色大師旅店起死回生

雲林縣虎尾鎮「虎尾春秋布袋戲文創設計旅店」前身是布袋戲大師黃俊雄經營的「金夜大飯店」，大改造成全國唯一布袋戲主題旅店。（許素惠攝）

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「虎尾春秋布袋戲文創設計旅店」客房以布袋戲中生旦淨末丑角色為設計元素。（許素惠攝）
虎尾春秋布袋戲文創設計旅店「淨」客房，充分展現淨角花面武將的特色。（許素惠攝）
虎尾春秋布袋戲文創設計旅店內，仰首轉身盡是布袋戲，25歲的執行長周子芸是團隊中最幼齒的成員。（許素惠攝）

布袋戲也能成為旅店特色！布袋戲大師黃俊雄曾經營的飯店閒置多年，一群年輕人感念大師為虎尾留下許多美好，希望重現風華，腦力激盪將飯店大改造，融入布袋戲元素，戲台進大廳，住房以生旦淨末丑角色設計，十分有趣又典雅。

已被改造完成9成的「虎尾春秋布袋戲文創設計旅店」，前身是「金夜大飯店」，原業主就是黃俊雄，後結束營業閒置多年，一群旅外年輕人返鄉，見蘊藏著在地故事的樓閣荒廢，覺得可惜，集思廣益以新手法延續老故事。

經營汽車租賃公司的周伯良是靈魂人物之一，從小看黃俊雄布袋戲長大，布袋戲是他最快樂的童年回憶，直到現在，他和弟弟及兒時玩伴，一碰面依舊三句話不離布袋戲。

團隊中最年輕的留英碩士周子芸才25歲，她從行銷專長觀點出發，主張把布袋戲有趣化、可愛化、生活化，，擺脫像走入博物館的沈重感，才讓老少咸宜，於是依著生旦淨末丑5種不同角色的主題客房躍然成形。

丑為布袋戲中的甘草人物，房型以人偶輸出為特色，並以交錯的鏡面表現出活潑、逗趣的意象。末為老男人，房型以大量的暖黃色系來體現老年徐緩無爭的意象。淨在角色中被俗稱為花面，通常是武將角色，臉譜精美，房型以高聳的隔柵代表武將威猛英勇，並以細緻的馬賽克呼應花面的精緻。旦是女角，房型以溫柔的木色為主，佐以復古花磚以表女性古服的柔美，並以金屬磚做點綴，如同胭脂點亮女性妝容。生是男角，房型使用風格強烈的鐵件帶出男性風格，佐以雲朵形花磚帶出文生文質彬彬的意象。服務大廳則委請布景大師陳明山操刀，畫了精美的戲台，仰首轉身，盡是布袋戲，煞是有趣。

該旅店預計2月10接受訂房，不少偶迷已躍躍欲試。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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