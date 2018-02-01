歌林冷氣早販活動開跑

2018年02月01日 16:47 工商 袁顥庭

憶聲電子旗下歌林品牌歡慶55歲生日，為了感謝民眾一路以來的支持與陪伴，特別於即日起至4月30日推出「冷氣早販」活動，消費者只要於期間內購買歌林與三菱指定冷氣機型，即可享電鍋、吸塵器、風扇等…好禮四選一活動。同時，歌林全新20秒「冷氣早販」CF正式登場，內容聚焦於民眾與家庭關係，以溫暖真實的方式呈現，藉此讓歌林冷氣貼近消費者生活，增加品牌與商品好感度。

憶聲電子總經理張鏡湖表示，歌林今年已滿55歲，一路走來雖然遇到許多風雨，但在消費者肯定與愛護下，一步一腳印，透過不斷上市的新商品和創意行銷，在家電業中殺出一條血路，占有一席之地。

張鏡湖強調，歌林空調商品一直是業界先驅，不論是這幾年銷售、口碑都深受消費者肯定的移動式空調，或是領先競品推出的CSPF一級能效冷氣，甚至是今年所推出的全新歌林變頻一對多冷氣，都符合現今民眾的多元生活型態，讓消費者搭配更自由、選擇更豐富。

歌林全新20秒「冷氣早販」CF，故事聚焦在母親與嬰兒的親子互動，影片中可見母親開啟歌林冷氣使用後，嬰兒露出舒服可愛的笑容、母親凝視孩子的溫馨神情、嬰兒於母親旁安心睡著等…這些真實畫面。歌林希望透過這支電視廣告影片，讓消費者了解家電不是冰冷的工具，而是家中的一份子，它能讓家人互動更親密，生活更美好。

2018年歌林「冷氣早販」活動，消費者只要於即日起到4月30日在歌林經銷商購買指定冷氣機型：歌林窗型、定頻分離式03系列3.6KW(含)以上，變頻分離式冷氣09系列，變頻多聯空調，或三菱重工變頻多聯空調，即可享好禮四選一。好禮四選一贈品內容：歌林11人份不銹鋼養生電鍋SH-A1206、歌林炫風吸塵器KTC-A1201W、歌林18吋三合一風扇KF-A1801S、歌林14吋DC遙控立扇KF-A1401DC。

(工商)