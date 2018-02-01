北台中家扶頒獎助學金 172位大專生抱回400萬元

2018年02月01日 16:48 中時 王文吉

北台中家扶中心舉辦大專獎助學金頒獎典禮，共有172位大專生獲獎，總計抱回400萬元。（王文吉攝）

台中科技大學護理科芸芸（左）及中正大學運動競技系小蕙（右）學業成績達85分，獲頒2萬元獎助學金。（王文吉攝）

主辦單位邀請《我的麥克風人生》有聲書作者藍如瑛演講，勉勵家扶學子在未來生涯發光發熱。（王文吉攝）

北台中家扶中心1日於潭陽活動中心頒發大專獎助學金，共有172位大專生獲獎，各獲頒1至2萬元獎勵，總計抱回400萬元。「送花的手有餘香」，主任劉正文表示，獲獎同學除學業成績需達標外，也會要求完成志願服務，籲請大眾一同關心弱勢學子，在新學年能安心就學。

就讀中正大學運動競技系的小蕙，自小接觸角力，曾在全國中等學校運動會角力賽奪冠，高二時因扭傷而中斷，她花了2年復健，再次站上賽場，至今已累積30面獎牌，去年11月榮獲總統杯錦標賽第3名。她說，媽媽及3名弟妹有輕度智能障礙，家計靠父親當臨時工維持，非常謝謝家扶援助，獎助金將用來補貼學費。

芸芸曾陪爺爺到醫院看診，感受護理人員細心照料，因此立志當白衣天使，順利考取台中科技大學護理科，本學期學業成績達85分，獲頒2萬元獎助學金。她說，在醫院實習沒有收入，但能從中累積經驗，讓她立志要成為專業的護理師，繼續維持善循環的志向。

北台中家扶中心主任劉正文表示，經濟弱勢的家長多半期許透過教育脫離貧窮，為鼓勵學子認真向學，每年寒暑假都會頒發獎助學金，並要求每位受助學子每學期須完成10小時的志願服務，鼓勵他們以自己力量回饋社會。

社會處處有溫暖，台中市副議長張清照結合星光慈善協會、清水紫雲巖管理委員會，1日於清水服務處舉辦為期5天的冬令救濟活動，將發放每戶50斤白米及小紅包，共計400餘個低收入戶受惠，周休假期特加派人手協助領取物資。

(中時)