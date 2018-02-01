台南將軍漁港直達澎湖龍門港 4月開航

2018年02月01日 17:11 中時 莊曜聰

將軍漁港原本有往來澎湖南方四島的東吉福氣號，現在即將再加入前往龍門港的船班。（資料照片，莊曜聰攝）

藍色公路又多一條！台南將軍漁港將新增直達澎湖龍門港的船班，提供出遊澎湖的民眾新選擇，也是兩地中斷多年後，再次有固定直達澎湖本島的客輪航線，台南市府及相關單位也將配合周邊景點，規畫套裝旅遊行程，希望能再次炒熱台南沿海地區觀光。

台南市漁港及近海管理所所長周瓈朝表示，業者從去年6月間申請試航，並以包船方式來往台澎兩地，經評估後認為可以納入正式路線營運，並提出申請，預計4月就能啟航，正好趕上澎湖花火節的旺季旅遊，據了解，新增的「夏威夷7號、8號」兩艘客輪，載客數近300名，初步規畫每周五、六從將軍啟航，周日、周一回程，航行時間約70分鐘。

周瓈朝說，將軍漁港公共設施完善，且擁有腹地，水域穩定度高，且61線通車到七股段，更便利中北部旅客前來，在增加與澎湖龍門港的航班後，也提供遊客新的選擇，龍門港位於湖西鄉，與馬公市接壤，交通相當便利。

為帶動將軍漁港周邊發展，南市觀光旅遊局去年底也順利招租一塊面積約1.03公頃的土地，得標業者已整地完成，後續建設也在籌備中，預計將打造一座結合露營及休憩功能的遊樂區；雲管處處長徐振能說，未來將強化馬沙溝濱海遊憩區的服務設施，共同推動沿海地區觀光。

(中時)