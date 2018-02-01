高中生假冒博士當上執行長 掏空公司、買珠寶送小三虧空5千萬元

2018年02月01日 17:09 中時 陳淑芬

古姓男子高中肄業，向泰邦公司詐稱是博士而延攬為執行長，當上執行長後他卻涉及將自己私營公司的茶葉賣給泰邦，掏空近千萬元，連去澳洲探望求學女兒、買珠寶送小三都虛報公帳，致泰邦損失5千萬元。台中地院依《證券交易法》背信等罪判12年10月徒刑，若定讞必須入獄；違反《證交法》詐欺取財、登載不實等行為，判刑3年3月，可易科罰金。

判決書指出，泰邦公司前執行長古男，學歷為高中肄業，向上櫃公司邦泰公司當時董事長許智仁佯稱是金融貨幣學博士，自2009年起聘他擔任執行長，古男把自己人馬引進公司擔任要職，將私營公司的茶葉賣給邦泰，還由邦泰支付私營公司的租金及員工薪資。

古男利用邦泰公司在澳洲成立公司，幫在澳洲求學的女兒支付租金等開銷，他往返探視女兒的旅費等都報公帳，還購買鑽戒及名牌皮包及手錶等精品送給妻子及女友，持發票向邦泰報帳，並向往來廠商索取不實的統一發票請款。

古男安排邦泰和某公司簽立奈米生醫技術服務，賺取顧問費2283萬元，但對方遲未提供技術，邦泰公司因而發現古男違法行徑，共導致公司損失約5千萬元而提告。台中地院法官認為，古男身為公司執行長已領取優渥薪資，竟謀私利，犯後未見悔意，予以判重刑。全案仍可上訴。

(中時)