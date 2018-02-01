學測英文科爆爭議 答案遭《時代雜誌》原作者打臉

2018年02月01日 17:02 中時電子報 林郁庭

學測英文科45題答案出現爭議題。（圖/翻攝自大考中心）

107學年大學學測於1月27日結束測驗，28日大考中心公佈解答後，其中英文考科裡的閱讀測驗第45題答案爆出有爭議，因原文節自時代雜誌《Time》，有網友直接詢問原始文章作者該題的正確答案為何？並將其回覆PO在批踢踢上，原作者認為的解答竟與大考中心公布的答案不同。

查看今年學測英文第45至48題的閱讀測驗，內容描述西尼羅病毒熱（West Nile）2012年在美國肆虐的情景，其中第45提問到「本文主旨為何？」而大考中心公布的解答為C，認為本文主旨「在講述西尼羅病毒熱以及在哪些特定情況下會孳生的議題」。

但有網友持不同意見，於示寫信至《Time》請教原文作者Bryan Walsh，詢問第45題「以本考題而言，而非單純以原作者的原文主旨」而言，整篇文章的旨意應該為何？對方一天內就回信，回答：「主旨是政府的處理效率問題」，舉例「像台灣瘧疾，雖然天氣氣候變化會影響病毒傳播，但最終還是得歸結政府的問題，答案Ｂ是更正確的！

該網友認為，雖然不一定要改答案，但至少答案(B)應該要開放給分。據《聯合報》報導，大考中心主任劉孟奇表示，考前已邀集2名大學代表、3名高中教師代表組成專家學者團隊，針對試題答案一一檢視，且同意此部分沒有疑義。1月31日已經截止收件考題疑義，外界對英文解答之疑慮，中心將依照過去慣例，另外再找3名大學教授、2名高中教師召開疑義試題討論會議，預計2月9日公布結果。

其他人看了PO文，大讚該網友求證的精神，「推用心有行動」、「拜託還我分數，嗚嗚」，不過也有人認為，「既然改寫了，就和原作者的關係很小了」、「沒意義的掙扎，去查大考中心送分幾次」。

(中時電子報)