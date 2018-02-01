吳沛憶初選經費哪來 孫大千質疑民進黨中央球員兼裁判

2018年02月01日 17:18 時報周刊 林彥君

民進黨中正、萬華區台北市議員初選參選人吳沛憶強碰余天女兒余筱萍，讓余天砲轟總統蔡英文：「太不尊重我了。」同樣角逐初選的蔡宜珊今向黨中央抗議，對主打「小英栽培」的吳沛憶提出質疑：「以吳的年紀、和資歷竟能製作總統大選級的廣告看板，錢脈哪裡來？」綠營這波黨內初選引起許多爭議，讓前國民黨立委孫大千怒批：「如果我是余天，可能也會當著蔡英文主席的面拍桌退席！」

孫大千提出疑點，民進黨中央是否「球員兼裁判」暗助特定人選？民進黨高層是否要求金主對特定人選提供政治獻金？政壇新人吳沛憶的初選經費來源？民進黨此次的黨內初選為「史上最大手筆」，有無違反政治獻金法？孫認為民進黨秘書長洪耀福有必要正式回答外界的疑問。

他也向小英喊話：「蔡主席不是才呼籲大家『莫忘初衷』嗎？」從余天嗆聲抗議後，陸續曝光的事件來看，孫認為：「民進黨的沈淪，某種程度上雖代表了國民黨的機會。」孫大千也感嘆執政黨的「腐化」，卻要賠上台灣的未來，這就是民進黨的價值嗎？

以下為孫大千臉書全文：

如果我是余天，可能也會當著蔡英文主席的面拍桌退席！

從余天嗆聲抗議後所陸續曝光的報導，到今天民進黨中正萬華區的市議員初選參選人蔡宜珊的公開質疑，民進黨秘書長洪耀福有必要正式而且清楚的回答外界的幾個疑問：

第一，民進黨中央的幹部是否有「球員兼裁判」，在該選區刻意暗助特定人選？

第二，報載民進黨高層要求金主對特定人選提供政治獻金是否屬實？

第三，角逐該選區初選的新人吳沛憶，為什麼有如此龐大的財力和實力，能動用到總統大選級的廣告看板？初選經費從何而來？到底背後有誰幫她打點？

第四，民進黨此次的黨內初選，上從縣市首長，下至市議員，均可稱之為「史上最大手筆」。試問，這難道沒有違反政治獻金法嗎？

第五，民進黨中央對於初選亂象坐視不理，姑息縱容，甚至推波助瀾。蔡英文主席不是才言猶在耳的呼籲大家「莫忘初衷」嗎？

雖然，民進黨的「沈淪」，某種程度上代表了國民黨的「機會」。但是，執政黨的「腐化」，卻要賠上台灣的未來。

蔡英文主席，這就是「民進黨的價值」嗎？

(時報周刊)