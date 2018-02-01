高潞‧以用「落跑」議員宣誓 中選會要求再辦一次

立委高潞‧以用仍未出具放棄遞補書面文件，花縣議會將再舉辦一次就職典禮。（資料照，許家寧攝）

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立委高潞‧以用迄今仍未出具放棄遞補書面文件，圖為25日議員就職典禮，監誓人沈培錚法官，枯等無人，面露苦笑。（資料照，許家寧攝）

時代力量立委高潞‧以用‧巴魕剌，25日臨時「落跑」缺席遞補花蓮縣議員宣誓，讓監誓法官枯坐「等嘸人」，內政部昨日來函要求議會擇期再辦1次，宣誓儀式程序將再重走一遍，讓議會人員抱怨「歹戲拖棚」，盼儘速與高潞立委取得聯繫，以利辦理後續作業。

前議員楊德金1月初涉貪汙定讞解職，中選會公告由該選區「落選頭」高潞‧以用遞補，「立委遞補議員」創下地方自治史首例，高潞立委辦公室人員直到25日即將舉行遞補當選典禮的前一日中午，才回電議會「口頭」告知不會出席，讓議會人員相當傻眼。

花縣議會指出，先前2周來遲遲未收到高潞的「書面」放棄函覆，只能先將會場布置妥當，並邀請沈培錚法官到場監誓；議會法制室主張依「宣誓條例」高潞未出席宣誓且未向議會請假，已失去遞補議員資格，不過前日中選會函覆認為，未能於規定日宣誓就職者，應另定日期舉行。

浪費行政資源！花蓮縣議會人員抱怨，高潞‧以用既已聲明不願放棄立委，將繼續留在立法院替原住民與花蓮鄉親服務，但迄今卻不願出具書面文件通知議會放棄遞補資格，依規定所有人員、遞補當選就職程序仍要再重走一遍，讓人相當無奈。

對此，原住民立委鄭天財呼籲中選會，花蓮平地原住民選區少了一席議員，缺額應由下一順位參選人孫永昌遞補，與現任議員萬榮財一起服務選區原住民鄉親；中選會則回應，因涉宣誓條例及公職人員選罷法適用疑義，遞補資格將請內政部解釋釐清。

(中時)

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