徹底日本製造！漢方藥要逆襲中藥

2018年02月01日 17:18 中時電子報 楊幼蘭

中藥源自中國，是老祖宗的智慧結晶，但日本取法後，不斷調整發展，形成了「漢方藥」。原本日本漢方藥一直依賴來自中國的原料，也就是中藥材，大約佔了用料的8成。

據日經中文網報導，在國內需求增加，還有每年超過700萬訪日陸客的推波助瀾下，如今日本藥廠等正尋求各種管道，試圖在國內獲取這類原料。

三島柴胡是傘形科多年生草本植物。朝霧藥草目前在約64公頃的田地上栽培三島柴胡，每年收穫約20噸，以供應日本最大漢方藥企業「津村」生産治療感冒與癡呆症的漢方藥。

津村掌握日本醫療用漢方藥8成以上的市佔率，目前正擴大從國內採購中藥材。除了朝霧町之外，該公司以北海道夕張市，以及高知縣越知町等全國6個地點為主，採購相關原料。

目前津村每年採購的數千噸中藥材中，中國産佔8成，日本産僅佔15％。雖然比率沒有明顯變化，但2016年與2006年相比，國內採購量已經增加了4成。而在該公司使用的約120種中藥材中，日本産的佔了約30種。

而像津村這樣的日本藥廠為何會尋求在國內採購中藥材呢？除了老年人比率不斷提高，漢方藥在日本需求增加外，背後還有一個原因。

日本龍角散打算未來轉向國內採購桔梗。圖為山東省淄博市沂源縣南魯山鎮茅臺村農民收穫桔梗的畫面。（新華社）

「如果中藥材也能在日本國內採購，就能大力宣揚『日本製造』，」龍角散社長藤井隆太強調。

事實上，龍角散已經開始把咽喉藥「龍角散DIRECT」等使用的桔梗，由向中國採購，改為向秋田縣採購。雖然數量仍然很少，但據他説，「甚至有香港的中藥企業想採購日本産中藥材，日本國産中藥材的需求可能增加」。

龍角散與東京生藥協會合作，派遣中藥材栽培專家指導農戶。針對收穫的桔梗的加工，建議利用牛蒡剝皮機，節省人工，以減輕農戶的負擔。

日經指出，中藥雖源自中國，但中國消費者對本國産品缺乏信賴。或許是由於這個原因，在訪日的中國遊客中，龍角散與津村等日本産漢方藥，還有中草藥製劑都備受歡迎。

日本産中藥材的價格雖是中國産的2倍左右，不過武田製藥工業子公司武田消費者保健公司的産品技術研究中心負責人高內誠二表示，「將透過削減栽培管理，以及流通等方面的成本」，來推進中藥材的國産化。或許在不久的將來就能以與中國産接近的價格採購到日本産中藥材。

武田消費者保健公司打算，要在2020年之前將「甘草」由中國産改為日本産。該公司為了使甘草中能穩定含有甘草甜素這抑制發炎的主要成分，而改良出「都甘草」，並於2014年登記為新品種。該公司正在增加庫存，以用都甘草來生産便秘藥等藥物。

(中時電子報)