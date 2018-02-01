故事工廠推新作 偽婚男女尋找愛

2018年02月01日 17:18 中時 李欣恬

同性婚姻在台尚未合法，不少有成家壓力的同志朋友，往往選擇和異性結婚，成為有名無實的夫妻。導演黃致凱與周美玲聯手執導作品《偽婚男女》，就是以同志和異性結婚的故事為題材，談論愛情與親情該如何兩全。

黃致凱表示：「我不是同志，這齣戲也不單是要幫同志發聲，而是想透過這樣子的題材，談論愛和幸福的本質是什麼，以及幸福需要經過別人同意嗎？」

《偽婚男女》由周美玲原創，並與歐陽瑤聯手改編。故事描述一對孿生兄妹，各是男同志和女同志，也有各自的伴侶，為了讓家裡放心，他們選擇互換伴侶，哥哥和妹妹的伴侶結婚，成為有名無實的夫妻。然而，關心這對新手夫婦的媽媽，卻在逼他們生小孩的過程中，意外發現這個偽婚計畫。

黃致凱表示，劇中讓不同世代都有陳述觀點的機會，「家人之間，沒有誰願意傷害誰，而這樣的偽婚計畫，最初也是考慮父母感受才這麼做，對於子女而言，到底要堅持追求自己的幸福，還是要符合家族的期待？對長輩而言，他們終究還是愛自己的孩子，不願看到他們受傷害，也希望他們過得幸福。傳統價值和新的思考模式，在此有了碰撞和交流。」

黃致凱表示，他的周遭也有很多同志朋友僅能在朋友圈出櫃，但對親近的家人卻開不了口，都是考量家人的感受，才選擇壓抑自己，「出櫃與否，其實是一個很難的問題，而這樣難以抉擇的處境，天天都在發生，也不只有同志，有很多人談的是祕密戀情，也是類似的狀況。但我認為，只要是能夠面對自己真實的情感，都是非常勇敢的事情。」

(中時)