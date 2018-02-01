岡山火車站單車違停熱點 今拖吊64輛違停單車

高市警局交通大隊到岡山火車站拖吊違停64輛單車至橋頭拖吊場保管。（林雅惠攝）

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高市警局交通大隊到岡山火車站拖吊違停64輛單車至橋頭拖吊場保管。（林雅惠攝）

高市2月1日起對違停自行車實施拖吊，民眾不論是租賃oBike自行車或是私人自行車，只要違停就會被拖吊，高市警局交通大隊橋頭拖吊場首日配合岡山分局規劃，前往違停熱點岡山火車站，拖吊停放紅線區的64輛單車至橋頭拖吊場保管。

交通大隊中隊長王志誠說，民眾發現自行車（包括電動車）被拖吊後，可到派出所，依拖吊日期、地點及照片查詢車輛，並攜帶身分證或相關證件親自到交通局拖吊場，填寫領車單且繳交保管費及移置費後，才能領回自行車。

違規民眾不但要付100元的移置費，每12小時還要付25元保管費，若超過3個月未認領的車輛，將依規定被視為廢棄物處理。

王志誠表示，高市政府交通局已在捷運站、火車站、人行道及商圈地點逐增自行車停車格，方便民眾停車秩序，不過OBike租賃車自營運來，常有民眾違停車遭檢舉影響市容，2月起若經轄區分局勸導或認定違反交通法令，且駕駛人不在現場，轄區拖吊中（分）隊拖吊車將到場協助取締移置，並於現場地面留下拖吊相關資訊，將單車就近移置轄區拖吊場。

高市交通局停管中心主任許晉嘉說，高雄市共設3萬1000多座自行車停靠架，民眾若發現不夠，可停放機車格，千萬別因貪圖一時方便違停，傷了自己荷包。

(中時)

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