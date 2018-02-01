兩岸已走向熱對抗 學者：台灣將難以承受

2018年02月01日 17:48 中時電子報 丁世傑

南台灣兩岸關係研究學會於昨（1月31日）下午在台南舉辨「展望兩岸關係新發展」座談會，學者指出，兩岸目前已經往熱對抗的方向走，且持續增溫，對台灣而言，將愈來愈難承受。

根據中評網報導，南台灣兩岸關係研究學會去（2017）年12月成立，今年首場座談於1月31日在台南登場，由理事長成功大學政治經濟學研究所教授丁仁方主持，邀請廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅與嘉義大學通識教育課程兼任教授陳淳斌、成大兩岸與華人治理研究中心主任周志杰、台南應用科技大學管理學院院長熊正一、嘉南藥理大學休閒保健管理系兼任講師邱謝明等與談。

報導指出，成大教授丁仁方綜合與會學者的普遍看法認為，兩岸關係從冷和平走向了冷對抗，態勢上繼續往熱對抗的方向走；回到冷和平的機會並不大。細究中共十九大有關對大陸國家發展與對台政策相關內容，第二個100年（2049年，中共建政的100年）與中華民族偉大復興的連結，民族偉大復興的時程與兩岸統一的連結又如何？都是研究兩岸關係發展的議題。

廈門大學台研中心副主任唐永紅表示，民進黨在2016年上台執政後迄今，兩岸關係有五個層呈現對抗：一、民意（天然統與天然獨）；二、政黨（民、共兩黨）；三、兩岸當局的路線對抗（統一與獨立）；四、政策對抗（融合發展與分離發展）；五、國際空間（邦交爭奪與國際空間參與）。

唐永紅認為，另一個觀察重點是台美關係互動層次是否提升。他強調，台美之間相互利用的可能性會比過去大了很多，這是兩岸關係要高度警惕的。台灣是中國大陸的核心利益，但不是美國的核心利益，在美國總統川普的現實主義、功利主義政策走向，當遇到台海關鍵時刻，台灣的處境會如何，值得深思。

嘉義大學教授陳淳斌表示，兩岸關係的新發展，紅與綠的對抗格局已經形成；其次，要正視大陸民間武統的聲浪起伏，牽動兩岸民意對抗正在逐漸增強的現象。至於大陸推進中的「一帶一路」，是具有遠見的全球戰略，未來有可能與歐洲部分地區形成「新東方」，新的國際情勢與大陸的國力提升，也會影響兩岸關係。

陳淳斌認為，觀察蔡政府遠離中國的政策走向，他預期大陸未來在反獨的力道會大於促統；兩岸官方溝通雖已關閉，但民間仍在持續交流，大陸會吸引愈來愈多的台灣人民前往求學、就業，磁吸效應會愈形明顯。

成大主任周志杰說，蔡政府上台後，兩岸硬實力的距離拉大，軟實力的距離縮小；除了頻繁及常態化的機艦繞台外，也在經濟上吸納台灣的人才、資金，在國際上全面鞏固「一個中國」，去掉了模糊性。台灣在國際上，不但沒有新進展，反而連老本都賠掉，例如有百年邦交的巴拿馬與台斷交，就是無法回復的損失。

台南應大院長熊正一表示，觀察美中台三方關係，與政黨、選舉制度都有密切關係。美國選舉利益的關鍵，幾乎和油、軍火、地產業相關；台灣靠向美國，花更多的錢軍購，美國在兩岸矛盾當中獲取了龐大的利益，表面上看台灣有了自衛武器，但兩岸關係緊繃，甚至未來不排險發生小衝突，倒楣的會是台灣。

嘉南藥理大學講師邱謝明表示，兩岸關係在倒退，目前是往敵對的方向在走，但針對兩岸民意走向對抗的現象，他認為兩岸應該努力的去緩和，畢竟，台灣人民並不想與大陸對抗。緩和敵對應該是兩岸關係走向，在積極面要思考的。

(中時電子報)