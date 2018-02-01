「我是小小太空人─不可思議的星球互動特展」可愛登陸

2018年02月01日 17:23 中時電子報 綜合報導

新年走春何處去？人文遠雄博物館X LINE原創市集今年帶大家一起到外太空可愛過新年！集結６位超夯貼圖畫家共同打造５大最新沉浸式體驗展區，融合貼圖角色、科技互動元素的「我是小小太空人─不可思議的星球互動特展」在豐富多元的太空主題展場中，還有限定版的太空人造型公仔，讓民眾觀展好拍又好玩，完成指定任務還可以免費下載限定貼圖！

本次特展由人文遠雄博物館與LINE原創市集共同主辦，邀請6位超人氣貼圖畫家一同創作，包含甫於2017年進入貼圖名人堂的貓爪抓、咖波，以及各具貼圖人氣王、銷售王與新人王頭銜的ㄇㄚˊ幾兔、寶寶不說、松尼、懶散兔與啾先生，陣容堅強皆是一時之選。有別於一般插畫展靜態呈現作品，此次特展有完整的太空體驗，從太空船駕駛艙、餐廳到太空宿舍，各式主題場景就是要讓你的相機快門按到停不下來！各展區利用LINE NOW獨特的即時互動任務，民眾走進特定的展區時，可以利用手機輕鬆串起整個展覽內容，不管是接觸各貼圖角色的太空場景或在其中闖關解謎，皆創造出不斷穿梭在線上線下的交互觀展體驗，不知不覺拉長看展的時間，也和貼圖畫家筆下的眾多角色有更多交流。

人文遠雄博物館游冉琪館長表示，此次展覽結合靜態插畫與動態數位科技，非常適合大小朋友在寒假與農曆新年期間前來參觀。LINE原創市集貼圖團隊呂苔君總監說，LINE原創市集邁入第三個年頭，在台灣已累積超過18億銷售額，能有如此亮眼的成績，來自台灣用戶的鼓勵，希望用戶們能持續支持，讓台灣創作者在世界舞台發光發熱。

主題式場景，展區中的睡眠實驗室。圖片提供/Lobster

位於展覽入口處的太空基地，具未來感又不失童趣的船艙設計，讓人感受到即將航向宇宙的探險氛圍。結合臉部辨識科技的小小太空人報到處，替每個到訪者套上專屬的太空頭盔裝備。只要按下平板上的拍照鈕完成報到手續，就可以將照片下載到自己的手機，或是第一時間發佈到FB社群分享。順利完成展覽內各項太空人任務後，便可以免費下載6位貼圖畫家特別繪製的限定版貼圖，利用互動遊戲與極具吸引力的獎勵誘因，讓看展這個新興的社交活動變得更有話題性。

為配合特展主題，遠雄美食秀廚自助餐特別同步推出【秀廚星球食力補給站】，餐點包含選用花蓮香Ｑ富麗米的彩色米食地球、精緻塔皮配上新鮮焗烤鮪魚的熔岩火山鮪魚塔等人氣必點，餐後再來份當季草莓做成的小小宇宙棒棒糖，看完展來份太空餐，觸發你的味蕾小宇宙！「我是小小太空人─不可思議的星球互動特展」，展期從2018年2月2日到4月22日，於人文遠雄博物館展覽2館盛大展出，你是否準備好跟著他們，一起勇闖外太空，探索更多不可思議的星球！

【展覽資訊】

票價資訊：免費入場

展覽時間：2018/ 02 / 02（五）至04/22（日）（周一及除夕當天休館）

開放時間：周二至周日10:00~18:00（17:30停止入場）

展覽地點：人文遠雄博物館 展覽2館（新北市汐止區新台五路1段95號4樓）

(中時電子報)