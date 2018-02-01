385億遭凍結 雷倩：應對黨產會 備好第一份訴狀

2018年02月01日 17:31 集團連線報導 王家禕 、 黃世麒

婦聯會主委雷倩下午召開記者會說明。（影音來源：中時電子報臉書）

（17：48更新）婦聯會昨決定拒簽行政契約，黨產會今早召開臨時委員會，決議認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結婦聯會名下385億元資產。婦聯會下午發表記者會，主委雷倩宣布，婦聯會常委會從今日開始，進入看守狀態。

婦聯會遭黨產會認定為國民黨附隨組織，名下385億元資產也遭凍結。婦聯會下午4時30分召開記者會。婦聯會主委雷倩親上火線回應，除痛批「鷹派」，要「這些朋友想想因應對策」；她也宣布，婦聯會常委會從今日開始進入看守狀態。

雷倩表示，婦聯會將會處理三件事。第一是會務，雖然資產已遭凍結，仍會盡力維持正常運作；第二是員工同仁法律保證問題，以及相關法律保障，已經委請律師協助所有同仁；第三是未來應對黨產會，今天早上由辜家推薦指派的宋律師，已經準備好第一份訴狀。

雷倩表示，婦聯會從來都在做備戰準備，因此，在這繼續重申，婦聯會不是附隨組織，沒有不當黨產問題。因應昨天會員大會否決行政和解案，接下來會落實會內民主，全面改選，轉型民主組織。雷倩也聲明，因為人格已經被侮蔑至此，自己不會再參選。

雷倩最後做出個人聲明，自述在12月24日被選為主委以來，心心念念的就是保護婦聯會。有些朋友不斷說他們12月25日就答應簽約，也有某人在汙衊，聲稱昨天才否決行政和解，今天就被處理，指涉這是合謀。對於這些侮蔑，絕對不可能接受！

雷倩說，12月25日那天，她懇求葉俊榮部長給婦聯會一線生機，容許她們開常委會，不要在原先的日期12月26日將婦聯會定為附隨組織。當時她確實有同意開會，但這個懇求不是保證簽約，而是保證開會，這是要保證婦聯會越過不要被立即殺頭的難關。

雷倩痛陳，某些常委不斷在外面說12月25日就同意簽約，才會造成今天的結果。這些不實指控，她非常痛心。這些過去她曾經隱忍，目的是為了保護婦聯會，但是士可殺不可辱，對她本人的人格侮蔑，包括潘維剛、葉慶元、談海珠，所做的各種公開不實指控，將會盡速委請律師提告，主張我應有的法律權力。

(集團連線報導)