中油：桃園煉油廠事故 初步調查確為加熱爐出口管線破裂

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中油1月29日桃園煉油廠火警事件，中油成立事故調查小組，配合國營會、學者專家到廠查證。中油表示，目前確認是加熱爐出口12吋管線因高溫導致破裂，至於破裂原因，已送第三專業公正單位進行破裂管線材質、厚度、晶相等分析，鑑定確實原因。受損設施修護約需3個月，修護費用預估約新台幣3千萬元。

中油初步調查，桃園煉油廠第二柴油加氫脫硫工場停爐大修完成後，1月29日完成觸媒硫化程序，在改進料的過程中，因油氣熱分離槽底部液位控制閥故障，導致系統運作異常，使加熱爐出口12吋管線破裂，繼而發生氣爆及火警。廠內立即啟動滅火並採取緊急應變程序，且同時通知相關單位；桃園市消防車於7時10分進廠支援滅火，火勢於7時35分控制，為避免再次產生危險，保留餘火待管線內殘存氣體完全燃燼；隨後環保局派員至現場周界檢測空氣品質，殘火於下午4時完全熄滅。

事發後，中油立即成立事故調查小組，並配合國營會及學者專家到廠進行查證。初步確認係加熱爐出口12吋管線因高溫導致破裂，事故現場需待主管機關檢查及火場鑑定完成，並將破裂管線送第三專業公正單位進行破裂管線材質、厚度、晶相分析等項目後，始可鑑定實際破裂的原因。

中油指出，將繼續配合外部學者、專家建議與指導，針對該工場大修計畫完整性、開爐前檢查、異常處理作業程序及設備維護等方面更深入檢討，找出缺失以作為設備系統全面改善之依據。

中油目前已進行生產與輸儲緊急調度，可正常供應國內油品需求。事故受損之加熱爐、空氣冷卻器、儀控設備及周邊附屬設施等修護工作工期估計約需3個月，修護費用估計約新台幣3千萬元。

(工商)

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