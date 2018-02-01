南部客庄唯一鬧元宵活動旗山區中正里福安庄登場

2018年02月01日 17:41 中時 林雅惠

農曆年節將近，旗山區中正里福安庄聚落將進行宣化堂的鬧元霄活動。（林雅惠翻攝）

農曆年節將近，旗山區中正里福安庄聚落宣化堂的鬧元霄活動，延續白天「做福」習俗，於夜間舉行鬧元霄，傳統掃香路隊伍，婦女著客家藍衫為出巡神明清潔道路，延續傳承百年未間斷，旗山區公所邀大家一起參與特有的民俗活動。

旗山區公所表示，鬧元宵還福儀式過去僅北部桃竹苗客庄才有，南部地區唯一僅在旗山中正里，且已延續百年，由於中正里有98%的客家人隱藏在閩南地區，故該里建庄來就有鬧元宵活動，社區居民將請出信仰中心宣化堂內10多尊神明遶境，進行還福儀式，並向五方伯公換上新符，祈求神明保佑村庄平安。

鬧元宵活動將於農曆元月15日晚上6點至11點，庄內居民家家戶戶將擺設香案及燃放鞭炮來迎神，庄內2名婦女將進行掃香路替神明開路，小朋友跟隨後面提燈籠，場面相當熱鬧。

旗山區長陳佑瑞表示，宗教活動與文化密不可分，透過節慶及祭典活動的舉行可展現文化的獨特性和珍貴性，福安庄的元宵節慶典為獨有的客家特色祭典，為保存、紀錄在地客家文化，旗山區公所委託專業團隊調查，透過文字、照片、影像紀錄方式，來保存福安庄的元宵節傳統慶典文化，也歡迎民眾在元宵節慶，到旗山福安庄感受獨特的文化氣習。

(中時)