永和新春揮毫1日登場 前永和市長揮毫開筆

新北市永和區公所1日起連續2天在永和國父紀念館舉辦新春揮毫活動，活動一開始，區公所先表揚捐助實物銀行的單位、團體及個人。（葉書宏攝）

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新北市永和區公所1日起連續2天在永和國父紀念館舉辦新春揮毫活動。（葉書宏攝）
新北市永和區公所1日起連續2天在永和國父紀念館舉辦新春揮毫活動，首任永和市長孫勝治（右）受邀揮毫開筆。（葉書宏攝）
新北市永和區公所1日起連續2天在永和國父紀念館舉辦新春揮毫活動。（葉書宏攝）
新北市永和區公所1日起連續2天在永和國父紀念館舉辦新春揮毫活動。（葉書宏攝）
新北市永和區公所1日起連續2天在永和國父紀念館舉辦新春揮毫活動。（葉書宏攝）

農曆春節將至，新北市永和區公所今（1日）起連續2天在永和國父紀念館舉辦新春揮毫活動，邀請13位書法家替民眾免費揮毫寫春聯，由於狗年將至，書法家應民眾要求，書寫Q版狗年春聯相當討喜，活動第一天吸引數百位民眾到場，現場喜氣洋洋。

活動一開始，永和區公所表揚捐助實物銀行的單位、團體及個人，感謝他們對於區內弱勢的付出，讓弱勢在寒冬歲末，仍可以感受到社會暖流。

揮毫開筆儀式，則由首任永和市長孫勝治、永和區長胡合鎔、嘉義市書法學會學術顧問蔡耀庭及市議員陳鴻源、連斐璠、許昭興、羅文崇及立委林德福服務處主任黃立人等共同揮毫，一起寫下新春祝福的春聯。

胡合鎔表示，每年過年前都會舉辦揮毫活動，今年邀請13位書法家替民眾服務，其中蔡耀庭6歲開始寫春聯，教職退休後從事書法教學，他擅長左右開弓、雙管齊下，雙手一起寫書法，活動完全免費，只要來現場排隊就可領取，盼民眾可以開心過新年。

除了春聯活動外，新視波有線電視則在現場舉辦「黏土紅龜粿吸鐵DIY」及「骰王爭霸戰」，讓民眾等待春聯的同時，也可以來一場親子遊戲，增進年節氣氛。

另外，現場提供由新北市政府設計的「旺來福來」春聯，供民眾免費索取；市議員陳鴻源、連斐璠提供印有狗圖案的春聯，亦相當討喜。

民眾陳加筠說，第3年來參加活動，每年都會來排隊領手寫版春聯，手寫春聯比印刷版春聯更討喜，還可以拿來送給親朋好友。

(中時)

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