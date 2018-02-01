推動原鄉溫泉產業 高市府原民會辦人才培訓營

2018年02月01日 18:03 中時 林雅惠

為茂林區優質溫泉資源永續利用，以及地區特色產業升級，高市府原民會於今（2/1）在茂林區開辦「原鄉部落溫泉產品與觀光商務整合行銷人才培訓營」，希望結合現代行銷利器及部落傳統產業及文化，透過產官學多方合作模式，再創茂林地區溫泉觀光產業榮景。

原民會副主委陳幸雄於開訓時指出，茂林區溫泉產業經多方努力，於105年正式納入原住民溫泉產業示範區，在陳菊市長的督促下也已進入實質開發進程，為了同步硬體開發作業，相關具地方特色的文化、觀光及經濟產業的經營管理也應與時俱進，開辦訓練的最主要目的就在整合電子商務與地方產業人才，使能在未來行銷平台做多元開發應用。現場參訓學員包括民意代表、各社團負責人及店家代表等高達20餘人，課程內容廣獲茂林區各界迴響。

也是參訓學員的代表會主席盧得勝表示，茂林區原就是高雄地區的溫泉勝地，但在88風災後，已整個遭受到掩沒，有幸在陳菊市長的大力推動之下，整個產業已見曙光。身為茂林區的一份子，他希望在獲得相關經營管理智能後，也能成為溫泉產業發展的尖兵。

本次培訓練共有2天的課程，內容含括『觀光與商務整合行銷平台線上互動式行銷』、『行銷平台多元開發利用』、『產業經營與管理實務』及『溫泉健康促進應用與產品技能開發』等四大主題，講師除包括國內具溫泉專業的大學教授，還包括電子行銷專業的臺灣行動商務運籌管理協會理事長，師資內容十分堅強，對於有意願投入溫泉產業的原住民族人專業素養，及部落溫泉產業發展均指日可待。

(中時)