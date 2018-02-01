推動原鄉溫泉產業 高市府原民會辦人才培訓營

為推動原鄉溫泉產業，高市府原民會舉辦培訓營協助人才養成(圖左站立者為副主委陳幸雄）（記者林雅惠翻攝）

友善列印
中時

為茂林區優質溫泉資源永續利用，以及地區特色產業升級，高市府原民會於今（2/1）在茂林區開辦「原鄉部落溫泉產品與觀光商務整合行銷人才培訓營」，希望結合現代行銷利器及部落傳統產業及文化，透過產官學多方合作模式，再創茂林地區溫泉觀光產業榮景。

原民會副主委陳幸雄於開訓時指出，茂林區溫泉產業經多方努力，於105年正式納入原住民溫泉產業示範區，在陳菊市長的督促下也已進入實質開發進程，為了同步硬體開發作業，相關具地方特色的文化、觀光及經濟產業的經營管理也應與時俱進，開辦訓練的最主要目的就在整合電子商務與地方產業人才，使能在未來行銷平台做多元開發應用。現場參訓學員包括民意代表、各社團負責人及店家代表等高達20餘人，課程內容廣獲茂林區各界迴響。

也是參訓學員的代表會主席盧得勝表示，茂林區原就是高雄地區的溫泉勝地，但在88風災後，已整個遭受到掩沒，有幸在陳菊市長的大力推動之下，整個產業已見曙光。身為茂林區的一份子，他希望在獲得相關經營管理智能後，也能成為溫泉產業發展的尖兵。

本次培訓練共有2天的課程，內容含括『觀光與商務整合行銷平台線上互動式行銷』、『行銷平台多元開發利用』、『產業經營與管理實務』及『溫泉健康促進應用與產品技能開發』等四大主題，講師除包括國內具溫泉專業的大學教授，還包括電子行銷專業的臺灣行動商務運籌管理協會理事長，師資內容十分堅強，對於有意願投入溫泉產業的原住民族人專業素養，及部落溫泉產業發展均指日可待。

(中時)

永和新春揮毫1日登場 前永和市… 彰縣招募30名計時通譯 協助移工…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。