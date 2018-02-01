彰縣招募30名計時通譯 協助移工翻譯 減少勞資誤解

2018年02月01日 18:04 中時 謝瓊雲

16歲的彰商學生潘薪宇(左一)是新住民二代，從小就跟媽媽說印尼語，國中開始學讀印尼文字，他在新住民協會理事長李孟涵(中)鼓勵下也決定報名通譯人員。（謝瓊雲攝）

彰化縣移工人口是全國第六大，率中部縣市之先開始招募通譯人員，協助本國雇主與外籍移工翻譯、勞資問題諮詢，盼減少因誤解產生的衝突。（謝瓊雲攝）

彰化縣勞工處編制有四名專職通譯服務人員，未來計時制通譯人員已協助口語翻譯工作為主，仍須先接受培訓熟悉各項相關法令與行政程序。（謝瓊雲攝）

為有效減少因語言隔閡而造成外籍移工與本國雇主間的誤解與勞資對立，彰化縣勞工處率中部縣市之先，公開招募30名通譯人員駐府服務，協助口譯工作，16歲以上即可報名。

勞工處長吳蘭梅表示，彰化縣外籍移工人口數已達5萬3216人，排名全國第六，移工人口還比六都中的台北市多；其中，越南籍2萬3千多人、印尼籍1萬7千多人，菲律賓、泰國籍也有約6千人。

吳蘭梅說，勞工意識抬頭無分國籍，看見移工們需求，且勞資間因語言隔閡產生的誤解、衝突頻繁，決定在現有編制內4名專職通譯外，再擴大招募精通移工母國語言的口譯人員，每次排班服務2小時，可領取費用600元，歡迎新住民配偶與新二代踴躍報名。

彰化縣新住民協會理事長李孟涵說，過去縣內只有移民署專勤隊有招募通譯協助移工與新住民生活適應，後來地方衛生所、部分鄉鎮公所也有需求，現在縣府看見移工的權益、需求，會鼓勵協會成員和二代子女報名，為老家同鄉服務又可額外增加收入。

家住秀水的彰商高二學生潘薪宇說，從小媽媽就會跟他用印尼母語交談，也會從外公外婆家帶些印尼書籍讀給他聽，國中時期開始認真學認印尼文字，因此培養了第二外語專長，在媽媽鼓勵下已決定報名。

(中時)