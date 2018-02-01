聰明旅行最省錢！Expedia公布國外旅遊「省錢4步驟」

2018年02月01日 18:04 中時 徐力剛

Expedia公布「省錢4大步驟」，花小錢也能享受高CP值旅程。（圖片提供／Expedia）

國外旅遊市場蓬勃發展，線上旅遊平台Expedia智遊網今日記者會公布，機+酒專家教省錢4步驟、2018年機票、飯店最佳預訂時機大公開與新年假期5大CP值旅遊地等熱門議題，花小錢也能體驗高CP值旅程。

據2018年「全球航空旅行前景報告」指出，旅客想搶優惠機票，亞洲出發飛歐美航線，出發前30天訂票價格最便宜;台灣飛日韓航線則是愈早定機票優惠愈多。艙等部分，經濟艙最佳訂票時機在周日，安排周四出發價格最優惠;商務、頭等艙選在周末訂購，安排周五或周日出發時間最佳。

Expedia同步公佈「省錢4大步驟」，步驟一，出發前30天預定機票價格最便宜;步驟二，周日訂票並選擇周四出發，最容易訂到便宜機票;步驟三，出發前兩周訂飯店可節省約15%費用;步驟四，以Expedia「機+酒」功能訂票，套票最低享58折優惠價。Expedia台灣區市場經理周宜潔表示，Expedia優勢在於消費者可在單一網站同時購買「機+酒」套票，外加500家航空公司與50萬間飯店大數據資料庫，提供旅客更加便利服務。

Expedia根據機票價格與台灣旅客喜愛旅遊城市推薦「新年假期5大高CP值旅遊地」，分別為澳門、香港、沖繩、沙巴（馬來西亞）與新加坡，提供尚未規劃假期的旅客參考。

旅遊部落客九四三（就是省）分享，網路便利性改變旅客消費習慣，其中「訂購比價」指的是高CP值旅遊比低價吸引消費者購買，特殊景點與優惠的「獨家訊息」更能吸引旅客目光。機票部分，早年因傳統航空票價較高，消費者較難入手，促使廉價航空興起，近年傳統航空降低票價吸引旅客，逐漸稀釋廉航市場，聰明旅客會依照實際需求選擇搭乘航空。

(中時)