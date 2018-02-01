《時來運轉》運彩報報 - 火箭作客馬刺 首推小分

2018年02月01日 17:45 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

休士頓火箭隊二月初即將展開本季賽程之中最漫長的魔鬼客場四連戰，這趟旅程的第一站是同樣位於德州、距離豐田中心僅320公里的聖安東尼奧馬刺主場AT&T中心，兩隊去年12月中有過一次交手，該役火箭在主場以15分之差擊敗馬刺，火箭進攻雙核心哈登(James Harden)與保羅(Chris Paul)不約而同各轟下28分奠定勝利，2/2(五)上午09:00兩隊再次碰頭，會擦出甚麼樣的火花呢？

哈登上一場(1/31)與魔術的比賽中拿到60分11助攻以及10籃板，成為了NBA史上第一位奪得「60分級大三元」的球員，週五之役若是保羅順利出賽，火箭後場將讓馬刺難以抵擋。馬刺的外圍對位雖然處於弱勢，但鋒線方面可是占了上風！阿德里奇(LaMarcus Aldridge)本季場均22.2分穩定的輸出再加上靈活的加索(Pau Gasol)近期表現回春，火箭禁區悍將卡佩拉(Clint Capela)雙拳難敵四手，兩隊各有優勢本役輸贏難料。

火箭本季場均得失分加總為220.6分，僅次於勇士的223.3分以及鵜鶘的221..5分，看似雖高但火箭並非場場都打出大分賽果，攤開火箭本季對戰，發現當火箭碰上防守勁旅『灰熊』以及『塞爾提克』的時候，共五場比賽兩隊平均得失分僅194.4分！可見假如馬刺本場做好防守且放慢比賽攻守節奏，將很有機會打出小分賽果，另外以本季大小分出現的次數來看，目前火箭和馬刺打出小分賽果分別為55%以及58%，可見運彩盤口的確容易高估兩隊的得分能力。

(中時電子報)