阻加班機害觀光業 許高慶爆：旅行社恐陷財務黑洞

東方航空及廈門航空取消176班春節加班機申請。（中新社）

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中時電子報
/綜合報導
春節加班機取消，嚴重影響台灣觀光商機。圖為台北國際觀光博覽會。（本報系資料照片）

因M503航路問題，大陸東方、廈門航空被迫取消春節加班機，不僅台商返台過年受影響，許多春節來台的陸客也被迫取消行程，衝擊觀光業業績估兩到三成。台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，這是蔡政府最爛的政策，春節觀光旺季大打折，許多旅行社恐衍生財務黑洞，因為機票已經賣出去，如今業者必須自行善後。

據《中評網》報導，國民黨智庫今日下午邀集學界及旅遊業者舉辦「觀光旅遊交流論壇」。 台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶針對加班機事件指出，春節期間兩岸往來機位減少後，票價一定會變貴，而原本中國大陸航空公司載台商返鄉的班機，回程可以低價促銷，因此先前台灣業者賣出許多機票，如今沒有這些座位，卻要由業者來收尾。

許高慶說，一月份中陸客來台情況沒有比過去好，今年一月觀光業者業績也普遍不好，大家原本期待春節這一波商機，現在由於機位變少，勢必對觀光產業造成影響。

許高慶強調，政府這樣草率的決策，讓台灣輸的非常慘，這決定對大陸來講是無傷，班機沒飛台灣反而解決大陸春運的問題，而我們只是阻礙了台商回家的路，還有旺季期間旅客來台。

(中時電子報)

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