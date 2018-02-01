《中時晚間快報》婦聯會決議破局綠要求負責 葉俊榮：我覺得我的方向是對的

2018年02月01日 17:47 中時電子報 中時電子報

◎婦聯會決議破局綠要求負責 葉俊榮：我覺得我的方向是對的

婦聯會昨決議不和內政部簽行政契約，引抱民進黨立委砲轟內政部長葉俊榮懷柔政策失敗，要求負起政治責任。對此，葉俊榮今受訪時顧左右而言他，沒正面回應是否要負政治責任，強調他處理婦聯會不要讓外界覺得被追殺，「一點都不認為過去這段時間白走」。

◎寒流影響台灣可能長達6天 注意寒害

這波強烈大陸冷氣團來勢洶洶，中央氣象局預報，今天、明天北部最低溫大約在攝氏11度左右，但周五晚上溫度還會再降，周六台北市最低溫會來到7度左右，達到寒流（台北市小於或等於10度）等級，沿海和空曠地區更只有6度，而且一路保持到下周三（7日），因此這波寒流至少影響台灣5天或6天，時間相當長，民眾必須小心保暖，尤其老年人與心血管疾病患者。

◎連鎖大停電甚至無法居住 地球磁極可能快顛倒

先別管彗星可能撞地球的外患，科學作家蜜契兒（Alanna Mitchell）發出驚人警告，說由於明顯暴露在太陽輻射下，地球可能面臨南北兩極顛倒的內憂，造成數十年的連鎖大停電，以致地球部份地居不適人居。

◎劉德華新曲恭喜發財五福來 推廣農曆年俗

2005年的央視春晚，劉德華公佈了一首代表著中國源遠流長的過年習俗的歌曲〈恭喜發財〉，熱鬧的旋律、幸福滿溢的歌詞，讓人聽了都能充滿希望的迎向新的一年。幸福似乎就握在手上。自此之後，每一年的春節期間，走在大街小巷、商城、遊樂場、各大媒體、平台無一沒有這首歌的身影。這首中國年應景經典也早已成為神曲，在大家腦裡揮之不去了！〈恭喜發財〉這首歌 變成為非正式統計裡全大陸公開播放率最高的歌曲之一！今年更受內地最大生活平台邀請重新填詞，改編、演唱特別版〈恭喜發財五福來〉一曲及推出動畫舞獅短版MV。讓大家今年過年可以以歌互道祝福。

(中時電子報)