《時來運轉》運彩報報 - 52屆超級盃：愛國者再建王朝還是老鷹展翅復仇

2018年02月01日 17:49 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

第52屆美式足球超級盃即將在台灣時間2月5日上午7:30點燃戰火，衛冕冠軍新英格蘭愛國者與新興勢力費城老鷹，決戰於明尼蘇達美國合眾銀行體育場。近3年兩次捧盃的美聯霸主愛國者，將挑戰2002-05年後隊史第2次的4年3冠，歷史上除了愛國者，也僅有達拉斯牛仔在1993-96年間曾經達此成就。而從未奪冠的國聯頭號種子費城老鷹，今年是隊史第3次打超級盃，1981和2005兩度挑戰都飲恨，05年正是敗給建立第1次王朝的愛國者。

愛國者先發四分衛布雷迪（Tom Brady）今年40歲，仍絲毫不見老態，本季例行賽打滿16場，傳球成功385次和傳球碼數4,577碼都是近5年第2高（僅次於2015年的402次和4,770碼），傳球成功率66.3%，更是個人職業生涯第3高（07年68.9%、16年67.4%），傳球達陣32次維持高檔水準，全聯盟排名第3。布雷迪保有相當多的NFL四分衛勝場紀錄，包括最多超級盃冠軍（5座）、例行賽先發四分衛最多勝（223場）等。

愛國者本季例行賽起步不順，由於王牌接球員埃德曼（Julian Edelman）季前受傷，布雷迪少了一個穩定的傳球點，開季4輪僅拿下2勝2敗，但隨後靠著堅固的防守，剩下12輪比賽取得11勝1敗，僅有的一敗在第14週不敵邁阿密海豚，還是因為明星近端鋒格隆考夫斯基（Rob Gronkowski）被罰停賽所致。

老鷹本季的表現大躍進，拿下13勝3敗成為國聯第一，這僅僅是總教練佩德森（Doug Pederson）執教的第二個賽季，前兩季老鷹都只拿到7勝9敗，已經連續3年無法打季後賽。老鷹本季攻守俱佳，得分457全聯盟第3，失分295則排名第4，殺入超級盃絕非偶然。

老鷹先發四分衛溫茲（Carson Wentz）例行賽表現極佳，但在第13週對公羊的比賽中膝蓋受傷，本季提前報銷，使得老鷹從原本被看好的冠軍熱門，到了國聯季後賽的賠率反不及從外卡戰打上來的亞特蘭大獵鷹。所幸替補四分衛福爾斯（Nick Foles）頂住壓力，在國聯冠軍戰面對亟欲想成為第一支在主場打超級盃的明尼蘇達維京人，福爾斯送出3次達陣傳球，以38：7大勝維京人挺進超級盃。明星近端鋒埃茨（Zach Ertz），本季例行賽接球74次推進824碼有8次達陣。兩名新加入球員傑佛瑞（Alshon Jeffery）和史密斯（Torrey Smith），加上3年級生阿勒（Nelson Agholor），這3名接球員合力貢獻19次達陣，也是老鷹能在國聯突圍而出的進攻武器。

布雷迪擁有5座超級盃冠軍，也是唯一曾參與05年兩隊首次在超級盃對決的球員，他的經驗無與倫比，絕對是決定勝負的關鍵。福爾斯臨危受命立大功，證明自己有實力打上先發，老鷹在季前從愛國者挖來明星跑鋒布朗特（LeGarrette Blount）和防守線衛隆恩（Chris Long），也希望靠著兩人曾贏得超級盃的經驗，幫助年輕的老鷹展翅高飛。

(中時電子報)