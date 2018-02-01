《時來運轉》運彩報報 - 澳職棒季後首輪 看好強盜熱火

澳職布里斯本強盜隊。(摘自推特@BrisbaneBandits)

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中時電子報

2017-18澳洲職棒例行賽已於上週末結束，四強出列後也決定了首輪季後賽的對戰組合：例行賽首席布里斯本強盜將迎戰第四名的墨爾本王牌，次席伯斯熱火則對壘老三坎培拉騎兵，排名在前的球隊都享有主場優勢，本週五到週日的三連戰後，將確定總冠軍賽的交手組合。

從本季戰績觀察，強盜與熱火仍較被看好將在首輪賽事中勝出，主因是兩者勝場數明顯掌握度優於B段班球隊，主場戰績也格外強勢，強盜和熱火首輪季後賽三戰都在自家球場舉行，預料打來將得心應手輕鬆寫意。

其次也可分別研讀投打數據：熱火團隊打擊率3成07六隊最優，居次的正是強盜的2成93；相較之下，騎兵的2成88和王牌的2成60明顯稍弱。此外，熱火和強盜團隊長打率雙雙突破5成也甚為兇悍！團隊全壘打、打點、盜壘等進攻數據也由兩軍當仁不讓排名在前，尤其本季澳職多數比賽以瘋狂打擊戰決勝，這個趨勢也應該會持續到季後賽階段。

投手數據方面，兩支A段班隊伍仍具過人優勢：自責分率部份，強盜以精采的3.69傲視全聯盟，亦可說是本季一枝獨秀唯一未爆掉的投手部隊，先發輪值壓制力自然不在話下。熱火則是強在牛棚硬度！7次中繼成功和9次救援成功也是六隊最佳。有著前段所說的兇猛火力，搭配相較對手穩定的投手戰力，放眼總冠軍戰當然是這兩隊的唯一目標。

澳職例行賽最終兩週賽果中，出現較多的低比數，以及一分差賽事，加上季後賽各隊步步為營，很可能戰況格外激烈不若例行賽差距過大，彩迷當注意「小」及「單」兩個投注標的出現機率！即便賠率稍低也該持續鎖定。

(中時電子報)

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