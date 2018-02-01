不知亡母背債 歌手魏如萱打贏官司不必還錢

2018年02月01日 17:57 中時 王己由

歌手魏如萱，去年遭資產公司向法院聲請對她強制執行扣款，以償還母親生前欠債。魏如萱認為，她自小是祖母一手帶大，根本不知道母親十多年前就過世，未拋棄繼承也未繼承任何遺產，因此提出訴訟。台北地方法院1日審結，判決魏如萱勝訴，應撤銷資產管理公司提出扣款的強制執行程序。本案可上訴。

本案起因魏如萱生母，2005年7月死亡後，因生前積欠蘭銀行債務；荷銀強制執行拿不回債款後，就向台中地聲請核發債權憑證，後來將憑證轉讓給資產管理公司。

魏如萱母親去世後被討債，法官認定她不知魏母生前有債務，判她勝訴，不必替母還債。中央社記者郭日曉攝 107年1月4日

最後一手受讓債權憑證的正泰資產公司，持債權憑證向北院聲請對魏如萱強制執行，扣押她在「台北之音」的收入，因台北之音聲明異議，資產公司因此無法受償，就向北院聲請強制執行獲准。

魏如萱知悉後，就向北院提起債務人異議之訴，主張幼時母親和父親離婚後，再再也未見過母親，更不知母親死亡，無法在法定期間辦理拋棄繼承，也無從得知母親生前遺留債務，請求法院撤銷強制執行程序，並請求資產公司不能以債權憑證為名義，執行扣押她的財產償還。

北院審理認為，依修訂的民法繼承編相關規定，魏如萱因未與母親同，在母亡繼承開始時，根本無法知道債務的存在，才無法辦理限定或拋棄繼承，魏如萱僅需在繼承母親遺產的範圍內負清償責任，但她並未繼承任何財產，所以資產公司不能強制執行魏如萱固有的財產，法官因此判決魏如萱勝訴。

(中時)