確定出戰新竹市長 許明財：一定發好發滿老年津貼

國民黨中常會一致通過，提名前新竹市長許明財（右）再度披掛上陣參選下屆市長。（陳育賢攝）

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國民黨中常會一致通過，提名前新竹市長許明財（右）再度披掛上陣參選下屆市長。（陳育賢攝）

國民黨中常會1月31日一致通過提名新竹市前市長許明財參選下屆市長，許明財今天在提名記者會中，先是針對老年津貼砍半的政策向全市長者鞠躬道歉，並簽下切結書，若沒發好發滿老年津貼，就辭職下台。

許明財今天在市黨部主委呂學樟、黃國新黨部主委趙建爍等人的陪同下，正式宣布代表國民黨參選下屆市長選舉，他並在呂學樟的見證下，保證會延續現任市長林智堅好的建設與規畫，並再加上自己更好的政策，希望市民再給他個機會，一定會做更好，並再次重返執政。

許明財說，上屆其任內，把老年津貼砍半，他覺得很對不起長輩們，他並多次鞠躬向長者道歉，也在呂學樟當見證人下，簽下切結書，下屆選上市長後，他保證一定發滿老年津貼，若做不到他就引咎辭職下台。

而針對任內爭取興建的「世博台灣館」，如今被說成是蚊子館等形容詞，他覺得很不堪也很背離事實。

他任內時經營已有起色，雖然當時花了10幾億元，但一毛也沒花到市府的錢，且周遭土地都因此上漲，每坪至少50萬起跳，換算1萬多坪土地，世博台灣館已為竹市賺回70幾億元，他如果當選，一定比照當年風城購物中心經營方式，活化台灣館。

(中時)

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