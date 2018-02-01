全國首台鐵道自行車亮相 6月底試營運騎乘舊山線

2018年02月01日 18:37 中時 陳慶居

縣長徐耀昌等人騎乘全台第一台鐵道自行車，如穿越隧道般首度亮相。（陳慶居攝）

文化觀光局長林彥甫解說鐵道自行車特性與優異功能。（陳慶居攝）

勝興站旁的86號貨棧房，正推出舊山線藝術駐村及鐵道映像展。（陳慶居翻攝）

千呼萬喚「駛」出來！國內第一台Rail Bike鐵道自行車，1日在縣府首度亮相，具備安全、舒適及定位導覽等多元功能，預定今年6月底試營運，行駛舊山線鐵路勝興站到內社川橋間，可望掀起綠能運動、運動的新興旅遊型態，也迎合國際雙慢城慢食、慢遊、慢活的理念。

另在勝興站旁的86號貨棧房，經整修後以新面貌迎客，目前正推出舊山線藝術駐村及鐵道映像展，以舊山線歷史和工藝奏出起序曲，再分別以駐村藝術創作和取景舊山線的電影經典畫面，演奏第一及第二樂章，活化老舊房舍，也與鐵道自行車相輝映。

縣府推動舊山線跨域亮點計畫，以「舊山線魅力世遺．國際慢城」為主題，爭取交通部觀光局補助3億元，推動建置全台唯一鐵道自行車系統，希望結合三義國際慢城行銷舊山線鐵道風情與人文之美，為苗栗觀光產業帶來商機。

縣長徐耀昌、縣議員韓茂賢、陳永賢、三義鄉長徐文達、鄉代會主席呂明忠等人1日搶先試乘，新車以穿越舊山線隧道口意象現身，讓民眾一陣尖聲驚叫。

文化觀光局長林彥甫表示，騎乘路線由勝興車站穿越2號隧道、經167號謤誌、魚藤坪橋、3至6號隧道群至內社川橋，全程約6公里，時間約半小時，預計6月底試營運，迎接暑假觀光旅遊人潮。

他說，舊山線鐵道從三義到后里全長15.9公里，沿途有勝興車站、魅力世遺潛力點魚藤坪斷橋及隧道群等多處歷史人文與自然景點，舊山線1998年停駛後，2010雖曾6次推動蒸汽火車復駛，因成本高無法延續，希望能結合慢城推動鐵道自行車，振興舊山線觀光。

縣長徐耀昌指出，參訪挪威、德國等先進國家鐵道自行車打造的台灣首台Rail Bike，安全、舒適又創新節能，未來先停放在縣府大廳展示，正式營運後將是國內新型態旅遊，舊山線也可望成為國際旅遊亮點，進而帶動苗栗觀光蓬勃發展。

他說，軌道自行車亮點計畫已多次進行原型車測試，以及觀光覽解說人員培訓及沿線觀光產業及商家輔導，新車發表後象徵營運期程又邁進一步，他要特感謝立委陳超明協調鐵路承租等事宜，還有台鐵的鼎力相助。

林彥甫指出，今天發表的新車為4人座，除了人力踩踏外，也有電動設備因運部分陡坡，設計方面則著重綠能節能，包括運用電池回充、電力輔助系統、全國唯一軌道自行車載具及GPS定位系統等，提升安全性及調度控管。

另外，車上更設置車體自轉系統、自動語音導覽及緊急救援通報系統；行駛速度控制上也有差速器、電子安全定速系統、緊急手煞車、斷電停車系統及防自滑設計等，兼具嶄新、創意及安全性，符合國際遊客的期待。

(中時)