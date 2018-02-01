竹市光復路入口意象地景動土開工

新竹市長林智堅（中）今天主持公道五路及光復路交流道公共藝術裝置入口意象工程動土典禮，打造城市門戶新面貌。（陳育賢攝）

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新竹市政府為塑造入口意象，打造城市門戶新面貌，規畫於公道五路及光復路兩處交流道口設置公共藝術裝置，邀請知名藝術家賴純純以如風的行板為理念，創作「智慧光點」與「山水律動」兩項裝置，工程並在今天正式啟動，未來將於單調的公路視覺中，打造嶄新亮點。

市長林智堅表示，每座城市都應該要有專屬的城市地景，公道五路及光復路兩處交流道為高速公路系統進入竹市的交通要道，卻缺乏明確的抵達感。

為凸顯城市獨特性，特別邀請深耕創作40年、推出多項代表作的藝術家賴純純，以兒童城市、風城、科技城等特性發想，打造公道五路「智慧光點」與光復路「山水律動」公共裝置藝術。

城市行銷處指出，公道五路交流道口的「智慧光點」為高達12公尺的大型雕塑，簡潔而抽象的立體造型如同金頭腦，隱含城市的科技性、未來性，並象徵科技產業與人文創意的完美結合。

光復路交流道口的「山水律動」，則以圓柱排列成長約18公尺的穿透立面，配合人工草階由下往上設置照明，高低錯落的光影，猶如山稜高低起伏的造型，透過山水般的意象與地景結合，象徵新竹的人文氣質及城市理性的次序之美。

市府表示，賴純純曾獲台北市立美術館繪畫新展望優選獎、現代雕塑展首獎、台北現代美術雙年展大獎等獎項，藝術成就獲各界肯定，此兩項工程將於2018年竣工，屆時將為城市帶來全新藝術體驗。

(中時)

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