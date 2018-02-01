竹市光復路入口意象地景動土開工

2018年02月01日 18:34 中時 陳育賢

新竹市政府為塑造入口意象，打造城市門戶新面貌，規畫於公道五路及光復路兩處交流道口設置公共藝術裝置，邀請知名藝術家賴純純以如風的行板為理念，創作「智慧光點」與「山水律動」兩項裝置，工程並在今天正式啟動，未來將於單調的公路視覺中，打造嶄新亮點。

市長林智堅表示，每座城市都應該要有專屬的城市地景，公道五路及光復路兩處交流道為高速公路系統進入竹市的交通要道，卻缺乏明確的抵達感。

為凸顯城市獨特性，特別邀請深耕創作40年、推出多項代表作的藝術家賴純純，以兒童城市、風城、科技城等特性發想，打造公道五路「智慧光點」與光復路「山水律動」公共裝置藝術。

城市行銷處指出，公道五路交流道口的「智慧光點」為高達12公尺的大型雕塑，簡潔而抽象的立體造型如同金頭腦，隱含城市的科技性、未來性，並象徵科技產業與人文創意的完美結合。

光復路交流道口的「山水律動」，則以圓柱排列成長約18公尺的穿透立面，配合人工草階由下往上設置照明，高低錯落的光影，猶如山稜高低起伏的造型，透過山水般的意象與地景結合，象徵新竹的人文氣質及城市理性的次序之美。

市府表示，賴純純曾獲台北市立美術館繪畫新展望優選獎、現代雕塑展首獎、台北現代美術雙年展大獎等獎項，藝術成就獲各界肯定，此兩項工程將於2018年竣工，屆時將為城市帶來全新藝術體驗。

(中時)