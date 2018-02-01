《時來運轉》包欣玄做公益 台灣運彩盃跨刀助陣

包欣玄結束旅日生涯，特地在台灣運彩盃回台跨刀助陣。（資料照片／黃世麒攝）

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中時電子報
／台北報導
台灣運彩盃國際慈善女足邀請賽4日舉行，聽聽看賽事有什麼看頭。（林勝發拍攝剪輯）

「台灣運彩盃國際慈善女足邀請賽」4日將於台北田徑場舉行，擁有4名日本現役國腳的仙台七夕女足隊已經在台南訓練，2日北上，地主台灣菁英隊除了集結國內木蘭聯賽各隊好手，也請來台裔好手包欣玄，為了公益再次替台灣跨刀！

仙台七夕女足隊已在台南永華球場展開春訓。（MYNAVI仙台七夕女子隊 提供）

25歲的包欣玄在美國長大，擁有台灣球員罕見的爆發力，近年來屢屢替中華女足建功。但她去年底替日本的神奈川相模原踢完皇后盃後約滿，球團替她辦了退團儀式，包欣玄也準備展開新的生涯規畫。

「我在思考自己的未來，想開始別的工作，」包欣玄說，相模原隊其實希望她留下，她也很愛自己的隊友，不過人生還有很多夢想，不只足球而已，她也想去實現。

包欣玄隱隱透露出「退休」之意，所幸她沒有完全說死，「我不在日本踢球，但國家隊還是會踢！」讓喜歡她的粉絲還可保留希望。

包欣玄（後排左二）與台灣菁英隊會合，展開訓練。（台灣足球發展會提供）

這次台灣運彩盃請來貴客仙台女足，雖然我方不是以國家隊名義出賽，但能夠遇到日本勁旅的機會難得，令國內好手躍躍欲試，加上能與多名國家隊戰友比賽做公益，讓包欣玄第一時間就同意參賽，也回到台灣集訓備戰。

台灣運彩盃將於4日下午4時開踢，賽事不收門票，只要將捐款投入麥當勞叔叔之家慈善基金會、伊甸基金會與喜憨兒基金會的募款箱，就能進場看球。沒能到場的球迷，也可以透過Eleven Sports與推特的直播，欣賞仙台女足與台灣菁英隊的精彩比賽。

(中時電子報)

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