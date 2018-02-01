貪小便宜 男子複製鑰匙順手摸走磁扣

2018年02月01日 18:27 中時 黃國峰

蘇男鑰匙店複製鑰匙，順手牽羊了一枚磁扣。（黃國峰翻攝）

台中市46歲蘇姓男子，日前到南屯區某鑰匙店複製鑰匙，竟趁著老闆正忙著複製鑰匙沒注意時，順手牽羊，將桌上一枚「磁扣」放入口袋，以為神不知鬼不覺，沒想到已被店內的監視錄影器拍下，警方循線找到蘇男住家，蘇男坦承犯案，並後悔因為貪小便宜，做錯事，警詢後全案依觸犯竊盜罪移送地檢署偵辦。

日前中市南屯區一家鑰匙店黃姓老闆向警方報案表示，店內價值250元的感應磁扣遭竊，台中市政府警察局第四分局春社派出所警員陶登華前往處理，首先查閱店內監視錄影器，發現蘇男曾至店內複製鑰匙。

等待中，蘇男見桌上有一磁扣很適合當鑰匙吊飾，也可以日後當感應磁扣來使用，又見老闆正忙碌著替他複製鑰匙，沒注意，竟一時鬼迷心竅，心生歹念，偷偷的把該磁扣收入自己的口袋裡，以為神不知鬼不覺，拿了複製好的鑰匙，騎著機車就離開了。

警方根據店外的監視器，獲得了蘇男的機車車牌號碼，再查到蘇男住處；蘇男見警方出現在門口，一時心慌慌，知道無法狡賴，坦承竊取磁扣一枚，表示非常後悔因一時貪小便宜，而做了壞事，並希望能跟老闆和解，不過因竊盜罪屬非告訴乃論，員警仍依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

(中時)